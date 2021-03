COVID-19: por qué AstraZeneca vive malos tiempos, sumido en múltiples crisis

AstraZeneca vive sus peores momentos. Tras haber estado confrontado a temores sobre supuestos efectos indeseados de su vacuna contra el coronavirus, el laboratorio sufre paralelamente una ofensiva política de la Unión Europea (UE) por retrasos en sus entregas.

“Segura y eficaz”. Esa fue la conclusión a la que llegó la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) el jueves 18 de marzo sobre la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por este laboratorio sueco-británico y la universidad de Oxford.

Esa premisa debió ser una liberación, pues desde hace días el uso de la vacuna había sido suspendido en varios países, entre ellos Alemania, Francia y España, debido a algunos casos de coágulos sanguíneos o trombosis.

¿Estaban relacionados con la vacuna? Ni ha sido probado ni ha sido excluido. E incluso si así fuera, los problemas detectados son tan raros —decenas sobre millones de vacunados— que no parecía justificado semejante bloqueo general.

Este fue el mensaje del regulador europeo y luego el viernes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), compartido, además, mayoritariamente por el mundo de la sanidad.

Pero aunque se han reanudado las vacunaciones con AstraZeneca, los países escandinavos han preferido esperar y, en Francia, las autoridades sanitarias quieren reservarla a los mayores de 55 años, ya que las trombosis se concentran aparentemente más bien entre los jóvenes.

Para algunos expertos, el mal ya está hecho pese a que varios dirigentes europeos dieron el ejemplo y se vacunaron el viernes con el inyectable. “Sin duda va a ser perjudicial y habrá más reticencias”, precisa a la AFP el inmunólogo Jean-Daniel Lelièvre, de los hospitales de París (AP-HP), que lamenta un ola de “pánico”.

Daño político a AstraZeneca

AstraZeneca sufre también en el frente político, que le reprocha no suministrar vacunas lo suficientemente rápido. El 2020, el laboratorio prometió a la UE hasta 360 millones de dosis hasta mediados de 2021. La última pasada reconoció que solo entregaría 100 millones. El anuncio enojó en Bruselas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenazó este sábado con bloquear las exportaciones de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, si la UE no recibe primero las dosis prometidas.

“Tenemos la opción de suspender las exportaciones previstas. Este es nuestro mensaje para AstraZeneca: Respeten el contrato con Europa antes de comenzar a suministrar (dosis) a otros países”, dijo la responsable al grupo de prensa alemán Funke. Por su lado, el comisario europeo Thierry Breton, encargado de vacunas, aludió a una situación “inaceptable”.

¿Hasta qué punto es AstraZeneca responsable de ello? El grupo habla de “restricciones de exportación”, es decir querría hacer llegar vacunas producidas fuera del territorio europeo, donde admite tener importantes problemas de producción, pero que no se les permite hacerlo.

AstraZeneca no dice culpables. Pero los documentos oficiales europeos solamente apuntan a dos países exteriores de fabricación: Reino Unido y Estados Unidos. Según el New York Times, Estados Unidos bloquearía la exportación de 30 millones de dosis pese a que aún no ha autorizado esta vacuna.

Para la UE, el argumento no es válido, pues otros laboratorios como Pfizer ya han resuelto sus retrasos, por lo que se sospecha que AstraZeneca prometió más de lo que podía. “Hay un problema especifico” relativo al grupo, asegura un alto responsable europeo a la AFP, señalando “sospechas en los ambientes europeos según las cuales AstraZeneca vendió varias veces las mismas dosis”.

AstraZeneca rechaza esta acusación y recuerda que se comprometió a no realizar ningún beneficio sobre esta vacuna contra el coronavirus. Pero pese a estos sinsabores, en bolsa la acción del grupo ganó un 3% esta semana.

Los infortunios de la vacuna AstraZeneca preocupan poco a los operadores e inversores, que sí esperan mucho en cambio de su compra-fusión por 40.000 millones de dólares del grupo de biotecnología estadounidense Alexion.