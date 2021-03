EE. UU. planea enviar 2,7 millones de dosis de AstraZeneca a México

El jueves 18 de marzo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que Estados Unidos planea enviar 2,7 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca a México.

Según Psaki, los lotes remitidos a la nación presidida por Andrés Manuel López Obrador serán considerados como préstamos y que Estados Unidos recibirá dosis de AstraZeneca u otra vacuna por parte de México en el futuro.

De acuerdo a información recogida por The New York Times, el país norteamericano cuenta con millones de fármacos de AstraZeneca fabricados y almacenados en su territorio, debido a que el laboratorio no ha presentado aún la solicitud para uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por su sigla en inglés).

En tanto, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrand, indicó que con este envío se podrá aplicar la segunda inyección del preparado anglo-sueco a más de 800.000 adultos mayores.

Tuit de Marcelo Ebrand. Foto: captura de Twitter.

“El acuerdo con Estados Unidos da prioridad a AstraZeneca para asegurar la segunda dosis de 870.000 adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero. Se trata de 2,5 millones de dosis. Sería el mejor inicio de una amplia cooperación en vacunas. Seguimos trabajando, concluiremos en la noche”, comunicó Ebrand en un tuit del jueves 18, antes de que se confirme que el monto final sería de 2,7 millones de fármacos.

Por último, el presidente de México agradeció a su homólogo estadounidense por atender el pedido que le planteó en su última reunión.

“Le agradezco en especial al presidente Biden, porque este tema se lo traté cerca de dos meses cuando tuvimos una conversación telefónica desde Monterrey y le pedí que nos ayudaran con dosis de vacunas”, agregó López Obrador en su conferencia matutina de este viernes 19.