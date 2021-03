Denuncian xenofobia en Colombia: aparecen duros panfletos contra migrantes

En Colombia se ha incrementado el nivel de xenofobia, tanto que el presidente Iván Duque ha fustigado los discursos políticos que “apelan a la estigmatización” de la persona migrante, proveniente puntualmente de Venezuela. Ahora han aparecido carteles en la capital.

El medio local BLU Radio reportó el jueves 18 de marzo que en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, colocaron volantes con duros mensajes contra la migración venezolana , como respuesta a recientes casos de inseguridad en la zona.

Un hecho que causó indignación entre la población. “No estoy de acuerdo, no todos son iguales y no me parece. La mayoría hacen cosas buenas. Además, aquí en esta zona roban mucho y no son siempre ellos” , comentó una de las vecinas de la zona de nombre Rosa Díaz.

Cuando Duque condenó “el discurso xenofóbico”, en un foro sobre el Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos en Colombia, reinaba la polémica en el país latinoamericano por algunas declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

La semana pasada, López afirmó que “una minoría de migrantes venezolanos, profundamente violentos”, son “un factor de inseguridad enorme” en Bogotá, a pesar de que menos del 1% de delitos están vinculados con extranjeros.

La alcaldesa reclamó garantías al Gobierno tras el asesinato de un policía de 24 años en un intercambio de disparos con dos venezolanos disfrazados de repartidores, en una zona comercial del norte de la ciudad. Uno de los agresores también falleció.

“Aprovecho la ocasión para pedir excusas”, declaró el jueves 18 de marzo citada por la agencia AFP. “Cuando yo señalo algunos problemas de inseguridad no lo hago para causar una polémica ni para estigmatizar a nadie”.

Blanco de críticas por sus palabras, incluso dentro de su propio partido, la alcaldesa matizó: “Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío todos, no importa de dónde vengamos; (...) pero reconocer las dificultades no es para generar discusiones, ni divisiones ni estigmatizaciones”.

En Colombia, donde habitan casi 50 millones de personas, se contabilizan más de 1,7 millones provenientes de Venezuela.