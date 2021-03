El lunes Colombia recusó a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encargados de determinar la responsabilidad en el caso de la periodista Jineth Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares en el año 2000. Sin embargo, el tribunal rechazó esta petición, así como la solicitud de nulidad de todo lo actuado.

La abogada de Jineth Bedoya, Viviana Krsticévic, explicó a RCN Radio que los motivos para la recusación que planteó el abogado Camilo Gómez, en representación de la Agencia Jurídica del Estado, carecían de sustento. No obstante, es importante la repuesta de la Corte IDH, porque protege a la periodista.

La letrada también aclaró que el proceso continúa, aún si el Estado Colombiano decide no participar: “ Si el Estado no se sienta, igual el proceso sigue. Hay pruebas en la etapa de la Corte, lo que falta son dos declaraciones de peritos y el alegato. El Estado haría mal en no sentarse y la Corte recuerda que muchos estados que han cuestionado a los jueces, como en Venezuela con el caso de Leopoldo López, vuelven a sentarse en la mesa y continúa el proceso”.

Antes de que se conociera la resolución, Camilo Gómez hizo pública una carta en la que invitaba a la periodista a “dialogar y buscar una solución amistosa”. Sin embargo, la abogada de Jineth Bedoya expresa que esto ha sido una manera de querer presionar a su defendida.

“La carta nos dio muchísima frustración, en las cosas internacionales eso no se hace tratando de presionar a la víctima. El contenido de la carta es inapropiado, es un descaro, porque el Estado dice que el proceso se ha demorado más de 20 años y culpa al sistema judicial. No reconocen que hubo violación a los Derechos Humanos, es un manotazo de ahogado sabiendo que le iban a rechazar la recusación”, explica la letrada.

Detalles del caso Jineth Bedoya

La periodista colombiana fue secuestrada el 25 de mayo del 2000, cuando estaba en las afueras de la Cárcel Modelo de Bogotá, donde iba a realizar unas entrevistas a posibles fuentes. Tres hombres, que luego fueron identificados como integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la retuvieron por más de 16 horas, la torturaron y la violaron.

Desde entonces, Jineth Bedoya ha emprendido una valiente lucha en búsqueda de justicia, llevando su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que obligó a la Fiscalía General del país a retomar las investigaciones. En el 2012 se condenó a tres personas: Alejandro Cárdenas, ‘J.J’, Jesús Emiro Pereira, ‘Huevopizca’, y el ‘Panadero’. A inicios de marzo de este año, la CIDH anunció que se realizaría la audiencia para el juicio de este caso contra el Estado colombiano.