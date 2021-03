Regulador europeo respalda vacuna de AstraZeneca: “Supera los riesgos”

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aseguró este martes 16 de marzo que “no hay pruebas” de supuestos efectos negativos de la vacuna anticoronavirus de AstraZeneca y sigue “convencida” de sus beneficios, en momentos en que la OMS aborda la cuestión tras la suspensión decidida por varios países en Europa, donde se superaron las 900.000 muertes por la COVID-19.

“Seguimos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención de la COVID-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos sobre estos efectos secundarios”, dijo la directora ejecutiva del regulador europeo, Emer Cooke.

Una quincena de países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron por precaución el uso de la vacuna AstraZeneca después de que se señalaran problemas sanguíneos en personas vacunadas, como dificultades para coagular.

“A día de hoy, no hay pruebas de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados”, indicó Cooke, agregando que la EMA examinaba efectos adversos graves en “todas las vacunas”.

“Tenemos que estudiar todos los hechos a fondo científicamente, se lo debemos a los ciudadanos europeos”, agregó Cooke, quien subrayó que, si los expertos creen “que hay un problema que no pueda resolverse” con esta vacuna, tampoco dudarán en “tomar los pasos necesarios”.

Además, reconoció que hay “preocupación sobre que haya un efecto en la confianza en las vacunas” después de la suspensión del uso de AstraZeneca por varios países europeos como precaución a la espera de los resultados de la investigación.

El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la vacuna también se reúne este martes para analizar si el fármaco del laboratorio anglosueco es seguro.

Pero, por el momento, la entidad aconseja seguir administrando este inmunizante contra el coronavirus.

Con información de EFE y AFP