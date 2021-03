EE. UU. se sobreabastece de vacunas mientras otros países las necesitan

Estados Unidos ha realizado contratos con diferentes fabricantes para comprar 1.200 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. Además, esta semana, el Gobierno de Joe Biden ha anunciado una compra adicional de 100 millones a Johnson & Johnson.

Esta cantidad es suficiente para vacunar completamente a 750 millones de personas , el triple de su población adulta, asegura The Washington Post. Algunas autoridades han solicitado que dichas dosis sean compartidas con los países pobres.

Según el medio, los contratos de compra autorizados hasta la fecha incluyen 300 millones de dosis de Pfizer, 300 millones de dosis de Moderna, 300 millones de dosis de AstraZeneca, 100 millones de dosis de Novovax, 100 millones de dosis de Sanofi y 100 millones de dosis de Johnson & Johnson.

El total abastece a 550 millones de personas con vacunas de dos dosis y a 100 millones con una sola dosis. Si a esto se le suma las otras 100 millones de dosis que Biden anunció que comprará a Johnson y Johnson, el total asciende a 750 millones de vacunas completas.

El medio estadounidense The New York Times denuncia también que, dentro de las dosis compradas por su país, las correspondientes a AstraZeneca no están siendo utilizadas debido a que se esperan los resultados de un ensayo clínico que el fabricante realiza en el territorio. Sin embargo, otros países como Brasil, donde ya se ha autorizado el uso de esta vacuna, necesitan esas dosis.

“Entendemos que otros Gobiernos pueden haber contactado a Estados Unidos sobre la donación de dosis de AstraZeneca, y le hemos pedido al Gobierno que considere detenidamente estas solicitudes”, declaró Gonzalo Viña, portavoz de AstraZeneca.

De acuerdo con Viña, AstraZeneca ha pedido a la administración de Biden que le permita prestar dosis estadounidenses a la Unión Europea, donde no ha cumplido con sus compromisos de suministros. Sin embargo, la solicitud ha sido denegado por ahora.

“Si esas acciones de donación prosiguieran, buscaríamos orientación del Gobierno de los EE. UU. sobre el reemplazo de las dosis para su uso en su territorio”, indicó Viña.

Un escenario similar ocurre con las vacunas de Novovax y Sanofi, que tampoco han sido aprobadas en los Estados Unidos. Aun así, el Gobierno ya ha solicitado compras con ambos fabricantes.

En su defensa, el país norteamericano argumenta que está aumentado el suministro de vacunas para adelantarse a la inoculación de niños y posiblemente para aplicar dosis de refuerzos en el futuro, si es que las variantes emergentes de coronavirus hacen que esto sea necesario.

“Siempre existe la posibilidad de que encontremos desafíos inesperados”, comunicó Biden en una sesión informativa de la Casa Blanca.

Estados Unidos ha firmado junto a otros países un acuerdo para Covax, que busca distribuir vacunas a nivel mundial. Sin embargo, la administración ha dejado en claro que tratarán de ayudar al resto del mundo una vez que la población estadounidense se atienda primero.

“Si tenemos superávit, lo vamos a compartir con el resto del mundo”, señaló Biden.

“La primera prioridad y el enfoque del presidente es garantizar que el pueblo estadounidense esté vacunado. Y una vez que estemos en ese punto, tendremos una discusión sobre lo que sigue”, precisó por su parte la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.