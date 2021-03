Familia de George Floyd recibirá $ 27 millones como indemnización por su muerte

La ciudad de Mineápolis (Estados Unidos) pagará 27 millones de dólares para resolver una demanda civil de la familia de George Floyd por la muerte de este a manos de un policía en mayo de 2020, informaron las autoridades locales.

Sus parientes habían interpuesto esa demanda contra la ciudad estadounidense y los cuatro efectivos implicados en la asfixia de Floyd, con el propósito de establecer el precedente de que la brutalidad policial resultara “financieramente prohibitiva”.

“Este acuerdo es el mayor de la historia de Estados Unidos en una demanda por derechos fundamentales interpuesta por muerte injusta”, explicó la defensa de la familia en un comunicado.

La muerte del afroamericano desencadenó fuertes movilizaciones sociales contra la brutalidad policial en Estados Unidos que se expandieron en todo el mundo. El movimiento Black Lives Matter reivindicó durante varios meses el fin del abuso de las fuerzas del orden.

George Floyd, de 46 años, que laboraba como guardia de seguridad en Mineápolis, fue detenido el lunes 25 de mayo por haber tratado de pagar unos cigarros en un supermercado con un billete falso de 20 dólares, de acuerdo con el Departamento de Policía de Mineápolis.

Una grabación del incidente muestra a Floyd bocabajo, sobre el pavimento, inmovilizado por un uniformado, Derek Chauvin, que le aprieta el cuello con su rodilla durante casi nueve minutos, impidiéndole respirar.

En ese momento se oyeron los lamentos de la víctima: “Me duele el cuello. Todo me duele... agua o algo, por favor. Por favor, por favor. No puedo respirar, agente, no puedo respirar”. Pese a la desaprobación de los testigos, el agente no cambia su postura hasta que Floyd parece perder el conocimiento y es llevado a un centro de salud.

El esperado juicio por su fallecimiento, en el que se acusa a Chauvin de asesinato en segundo grado, empieza en Estados Unidos con la elección del jurado popular. Las manifestaciones han regresado a Mineápolis y, aunque Black Lives Matter llama a la marcha pacífica, el tribunal está fuertemente resguardado.

El agente acusado se enfrenta a una condena de 40 años de prisión por causar el deceso de Floyd, en un proceso judicial previsto para el próximo 29 de marzo.