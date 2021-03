Expresidentes de EE. UU. instaron a vacunarse contra la COVID-19

Todos los expresidentes estadounidenses que viven, excepto Donald Trump, se unieron en un video en el que instan a sus conciudadanos a vacunarse contra la COVID-19 .

Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton y Barack Obama —y las ex primeras damas— aparecieron en un anuncio de un minuto de duración que fue publicado el jueves 11 de marzo apoyando la campaña de vacunación de Estados Unidos It’s up to you. En la grabación los exmandatarios comparten lo que extrañan de la vida antes de la pandemia.

“Esta vacuna significa esperanza”, dice Obama. “Te protegerá a ti y a tus seres queridos de esta peligrosa y mortal enfermedad”.

Obama continúa diciendo que echa de menos ver a Marian, la madre de 83 años de la ex primera dama Michelle Obama, “para abrazarla y verla en su cumpleaños”.

“Quiero volver a trabajar y poder moverme”, dice Clinton en el anuncio.

Bush dice que no puede esperar a ver a su equipo de béisbol, los Rangers de Texas, jugar en un estadio lleno.

“Para librarnos de esta pandemia, es importante que nuestros ciudadanos se vacunen”, añade Bush.

El clip muestra imágenes de los ocho antiguos residentes de la Casa Blanca vacunándose contra la COVID-19.

Trump y su esposa, Melania, están ausentes en el video. El expresidente fue famoso por desestimar el peligro de la pandemia.

Ambos se vacunaron en enero antes de dejar la Casa Blanca, pero esto no se reveló durante semanas.