La reina Isabell II rompe su silencio tras la entrevista de Harry y Meghan

Tras las duras acusaciones vertidas por el príncipe Harry y su esposa Meghan contra la familia real británica, la reina Isabell II reveló este martes que “se entristece” al descubrir los desafíos que la pareja tuvo que enfrentar en los últimos años.

“Toda la familia se entristece al conocer el alcance de lo desafiantes que han sido los últimos años para Enrique y Meghan. Las cuestiones planteadas, especialmente las referentes a la raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, son tomados muy en serio y la familia los abordará en privado”, declaró la reina.

“Enrique, Meghan y Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos”, se agrega en el comunicado.

La breve carta es el primer pronunciamiento de la Reina Isabell II sobre la entrevista que los duques de Sussex concedieron a Oprah Winfrey.

Explosivas revelaciones acerca de la familia real

Tras el alejamiento de la pareja con la familia real británica hace un año, Meghan Markle manifestó que la presión que ha tenido que enfrentar le hizo pensar en el suicidio, mientras que el príncipe Enrique confesó que si él y su esposa decidieron irse del Reino Unido fue “en gran parte” a causa del racismo.

“No entendía cómo todo esto se estaba desencadenando. Tenía vergüenza decirlo y más admitirlo a Harry porque sé de todas sus pérdidas. Sabía que, si no lo decía, lo haría, yo simplemente ya no quería estar viva. Fue muy aterrador. Recuerdo que cómo él me abrazó ”, mencionó Markle .

Markle también contó que, cuando estaba embarazada de su primogénito Archie, en la familia real hubo “preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando naciera”.

“Estábamos muy asustados de qué tener que ofrecer a nuestro bebé, sabiendo que no lo iban a mantener a salvo... En esos meses en los que estaba embarazada, casi al mismo tiempo, había preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando nazca ”, expresó.

La duquesa de Sussex aseguró que solicitó ayuda a "la Institución" (el Palacio de Buckingham), pidiéndoles ir a algún centro donde le asistieran. Foto: BBC

Líneas de apoyo de manejo de crisis

Si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil, siente que nada tiene sentido o no le encuentra salida a la situación por la que atraviesa, llame gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/)