Israel exigirá uso de mascarillas en vacunados pese a lo dicho por los CDC

Israel no tiene planes de seguir, por ahora, las nuevas pautas de Estados Unidos que relajan el uso de las mascarillas para las personas que están completamente vacunadas, informó la emisora pública Kan este martes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indicaron que quienes estén completamente vacunados pueden reunirse con otras personas vacunadas en el interior sin usar una mascarilla o distanciamiento social.

De acuerdo con las nuevas pautas, las personas vacunadas pueden reunirse de la misma manera con las personas consideradas de bajo riesgo, como en el caso de los abuelos vacunados que visitan a niños y nietos sanos.

Sin embargo, altos funcionarios del Ministerio de Salud israelí le dijeron a la emisora pública Kan que todavía no abogarían por pasos similares. Alegaron que aún no hay suficiente información sobre si las personas vacunadas pueden o no transmitir el virus.

Según Kan, la decisión del Gobierno israelí fue calificada de “muy estricta”, dada la clara evidencia de que las vacunas reducen drásticamente las infecciones.

Los CDC de Israel continúan recomendando que las personas completamente vacunadas eviten grandes reuniones y se distancien físicamente de los demás cuando estén en público, y sigan usando las mascarillas bien ajustadas. El CDC también aconsejó a las personas vacunadas que se hagan la prueba si desarrollan síntomas que podrían estar relacionados con la COVID-19.

Este lunes, Israel vacunó a su ciudadano número cinco millón , y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, predijo que toda la población adulta estaría vacunada a finales de abril. Hasta la fecha, de esos 5 millones, un total de 3 789 118 personas han recibido la segunda dosis, según cifras del Ministerio de Salud.

En pocas semanas se celebra la festividad de la Pascua, cuando las familias se reúnen para las grandes comidas tradicionales. La festividad del año pasado se celebró bajo el primer y más estricto bloqueo por coronavirus de Israel, y muchos ancianos se vieron obligados a celebrar solos.