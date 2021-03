Instalan clítoris gigante en París para denunciar su “analfabetismo sexual”

Un clítoris gigante, rojo, y bastante complicado de pasar desapercibido fue instalado en la Plaza de Trocadero, en París (Francia), durante varias horas este lunes 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.

La figura de cinco metros de altura es obra de la artista Julia Pietri, autora del libro A tu alcance: la pequeña guía de la masturbación femenina.

“Hacer un enorme clítoris en la Plaza de Trocadero fue una buena forma de educar a mucha gente sobre el tema, que es principalmente lo que denunciamos en una columna de Causette, titulada ‘¿Quién le teme al clítoris?’: denunciar el analfabetismo sexual sobre el clítoris, ya sea institucional o cultural, y denunciar el retraso de la medicina sexual ”, contó la responsable de la escultura.

La artista añadió: “Hoy es una herejía: apenas hay ninguna investigación sobre el clítoris. Hemos sabido curar los problemas de erección del pene con Viagra desde 1998, pero no tenemos investigaciones para solucionar los problemas de erección del clítoris, que es un órgano eréctil como el pene. Trato desigual de derechos que no se respeta”.

Pietri se define como una “feminista pop, tanto de cultura pop como popular”, pero cree que sus actos van más allá del símbolo.

“Hay que hablar de igualdad de género, hablar de órganos sexuales, comparar pene y clítoris. Si no son tratados en pie de igualdad en la medicina, en nuestra cultura, en la escuela, ¿cómo queremos que el resto se construya en igualdad? Es colocar a los sexos en pie de igualdad en cuanto a tratamiento, consideración, investigación médica, educación e información en la escuela”, destacó.

🎈Un #clito géant à Paris 🎈 ✨ Célébrons notre puissance ! Osons faire les choses! Osons faire les choses en grand !... Publicada por Gang du clito en Lunes, 8 de marzo de 2021

El diálogo sobre la sexualidad femenina y la importancia del clítoris aumentó en los últimos años gracias a un movimiento de activistas en todo el mundo que utilizaron las redes sociales para habituar estos debates. Pero, según la artista, detrás de la escultura gigante, la institucionalidad no continuó los pasos a esa discusión.

“Hablamos mucho de eso y así sucesivamente, es genial, pero la institución no sigue: no cambió en la escuela, en la medicina. ¡Mi ginecólogo no estudió el clítoris! Hay una revolución en el conocimiento del cuerpo, pero pedimos el siguiente paso: que siga el sistema, que siga la institución por la que pagamos impuestos”, sostuvo.

Pietri afirmó que solo uno de cada ocho libros de texto de Ciencias de la Tierra y la Vida representa correctamente el clítoris para los alumnos de cuarto año.

