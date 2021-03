Indignación en Argentina: absuelven a cura acusado de abuso sexual

Rechazo e indignación se generó este martes 9 de marzo en la Argentina luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Martín absolvió al cura Carlos Eduardo José, acusado por la Fiscalía por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante” agravado por su condición de sacerdote.

La imputación es por presuntamente haber abusado de una alumna mientras dirigía un colegio parroquial situado en la ciudad de Caseros. Además, otras dos sobrevivientes aguardan la decisión de la Suprema Corte bonaerense para poder impulsar sus propios procesos.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Martín consideró prescriptos los hechos por los cuales Mailín Gobbo denunció por abuso sexual al párroco en 2017. Y desde entonces se encontraba en el penal de José León Suárez, al cumplir prisión preventiva por intento de fuga.

“Los jueces son cómplices, cubren a un pedófilo, que va a salir y va a volver a abusar de alguna nena. De mí abusó 15 años pero no me importa, a mi no me va a volver a abusar, pero hay otras nenas en peligro”, afirmó Gobbo entre lágrimas.

La joven necesitó varios años de terapia psicológica para asumir lo que había vivido con el cura y posteriormente decidirse a denunciarlo. El sacerdote nunca negó los hechos e incluso le envió una carta a la madre de Gobbo, dado que era allegado a la familia alegando que quizás fue “demasiado cariñoso”.

Por su parte, el abogado de la denunciante, Héctor Silveira, anticipó al diario local Página 12 que “esto no terminó acá, vamos a recurrir a Casación y a la Corte Suprema de Justicia”.