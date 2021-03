Estudiante postula a 25 universidades y le ofrecen más de $ 1 millón en becas

En Estados Unidos, una estudiante del último año de secundaria de la ciudad de Filadelfia recibió más de 1 000 000 de dólares en becas tras postularse a más de 25 universidades.

Shanya Robinson-Owens, de 17 años, postuló a entre 25 y 30 universidades distintas, con el propósito de encontrar la escuela más adecuada para ella. A medida que llegaban sus cartas de aceptación, su familia se percató que le estaban ofreciendo una cuantiosa suma de dinero en becas.

La alumna de último año de la Escuela Secundaria de Ingeniería y Ciencias George Washington Carver no tenía muchas expectativas al solicitar el ingreso a las universidades y se sorprendió al enterarse de cuánto dinero le habían propuesto.

En diálogo con la cadena de televisión CNN, la estudiante contó: “ No esperaba conseguir esto, sabía de las becas, pero no esperaba que fuera tanto ”.

Cuando Robinson-Owens empezó a postular, su familia comenzó a contar todos sus paquetes de becas. Crearon el hashtag #KeepingUpWithNya para seguir su avance a través redes sociales.

La adolescente todavía está en el proceso de recorrer los campus universitarios y no ha tomado ninguna decisión sobre dónde acabará. Ella quiere evaluar sus opciones cuidadosamente y no simplemente apostar por la escuela que le brinde el paquete de becas más atrayente, según recogió el medio estadounidense.

“ No quiero basarlo en dinero y luego que no me guste la escuela y no terminar (la carrera) ”, expresó Robinson-Owens.

Entre las casas de estudio que hicieron ofertas están Moravian College en Bethlehem, Pennsylvania, La Salle University en Filadelfia, Temple University en Filadelfia, Lincoln University en Jefferson City, Missouri y Cabrini University en Radnor, Pennsylvania.

Una vez que tome su decisión final, la estudiante de secundaria espera llevar la carrera de psicología . Shanya también disfruta del periodismo, ya que contribuyó a la página web de noticias y al podcast de su centro educativo.

Según detalló la CNN, Robinson-Owens se graduará de la secundaria en junio y empezará su carrera universitaria en el otoño.

