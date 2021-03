Brasil: Justicia pone trabas a adopción de bebé por pareja homosexual

Una pareja gay en Brasil denunció que la Justicia Tribal de Goiás los obligó a devolver a una bebé que recién adoptaron . Juliano Peixoto y Johnatan Pereira, que llevan 12 años juntos, recibieron la custodia de la menor el pasado 24 de setiembre. Sin embargo, doce días después de tenerla, se la quitaron.

Según constata el medio brasileño UOL, la pareja ha presentado un recurso de apelación y se espera que sea juzgado el 15 de marzo próximo. La bebé, bautizada como Aurora por sus padres adoptivos, se encuentra actualmente con una familia acogedora, quien r eclamó a la menor tras enterarse de la adopción .

“Pasamos por un período de calificación, donde fuimos evaluados en varios aspectos, como condición psicosocial y financiera. Todo esto es una mirada previa para confirmar que pudimos ingresar como pareja adoptiva”, contó a UOL Peixoto.

Fue así que el 22 de setiembre de 2020, después de seis años de espera en el Sistema Nacional de Adopciones (SNA), el Juzgado de Niñez y Adolescencia le informó a la pareja sobre la disponibilidad de adoptar a una bebé. Peixoto y Pereira firmaron los documentos para custodiar a la menor; sin embargo, la familia acogedora que la tenía no quiso dejarla.

Ambos tramitaron una orden de registro e incautación, con lo que lograron que Aurora les sea entregada dos días después, el 24 de setiembre. Doce días más tarde, el 6 de octubre, la Justicia Tribal de Goiás dictaminó la revocación de la adopción.

“Desde entonces, estamos sin nuestra hija y esperando la sentencia de nuestro recurso. Todos los que vieron nuestra situación consideran absurda esta decisión del TJ”, enfatizó Pereira.

La bebé actualmente se encuentra junto a Thays Veiga, la familia acogedora de Aurora. Según explicó la mujer, ya había formado un vínculo afectivo con la menor y se animó a adoptarla.

“Hice una solicitud de reconsideración aquí en la ciudad, pero fue denegada porque no estoy en la línea de adopción. Entonces, presenté una apelación en Goiânia y gané, porque ella ya tiene todos los vínculos con nosotros. Ella es mi hija”, sostuvo.

Peixoto alega que la situación que asume Thays Veiga es ilegal, ya que, por ley, las familias de acogida no pueden adoptar niños protegidos. Asimismo, acusó que son víctimas de homofobia por ser una pareja homosexual.

“Estamos calificados para la adopción, la ley nos respalda. Legalmente, la familia de acogida no tiene derecho a adoptarla. La familia que acogió provisionalmente no puede, no ha pasado por el proceso previsto en el SCN”, refutó.