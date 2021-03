Funcionarios de EE. UU. acusan a Rusia de desinformar sobre las vacunas

Funcionarios del Centro de Participación Global del Departamento de Estado de los Estados Unidos acusaron a Rusia de difundir información falsa y tergiversada sobre las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por Pfizer y otras farmacéuticas. El objetivo de la supuesta campaña de desinformación, indicaron, es potenciar su vacuna nacional, Sputnik V.

En declaraciones para The Wall Street Journal, los funcionarios precisaron que se han identificado cuatro medios rusos dedicados a publicar historias falsas o engañosas . Advirtieron que dichos medios poseen un número reducido de lectores; no obstante, consideran que el potencial de difusión de sus contenidos es mayor al ser replicados por otros.

“Podemos decir que estos medios están directamente vinculados a los servicios de inteligencia rusos”, dijo un portavoz del Global Engagement Center.

“Todos son de propiedad extranjera, con sede fuera de los Estados Unidos. Varían mucho en su alcance, su tono, su audiencia, pero todos son parte del ecosistema de propaganda y desinformación ruso”, agregó.

Los medios denunciados son New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front y Rebel Inside. Presuntamente, estos siempre enfatizan los efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19 y no aclaran que estos eventos son poco comunes y no atentan contra la seguridad de las personas.

Un representante del Kremlin consultado por The Wall Street Journal negó todas las acusaciones.