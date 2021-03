Filipinas: presidente Duterte ordena ejecutar a rebeldes comunistas

This handout photo taken and received on June 26, 2020 from the Philippines' Presidential Photographers Division shows Philippine President Rodrugo Duterte attending the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit, held over video conference due to the COVID-19 coronavirus pandemic, from the Malacañang Palace in Manila.

Gobernante de Filipinas exigió a las fuerzas gubernamentales “que se olviden de los derechos” y se mostró dispuesto a “ir a la cárcel” de ser necesario.