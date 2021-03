La vacuna Sputnik V genera división política en Eslovaquia

El arribo del primer lote de dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19 generó una crisis en el Gobierno de coalición de Eslovaquia, debido a que el primer ministro, Igor Matovic, encargó el pedido sin el consentimiento de los otros tres partidos que administran el Estado, según informó el canal Euronews.

Matovic coordinó en secreto la adquisición de 2 millones de dosis de la Sputnik V . Del total acordado, un cargamento inicial de 200.000 fármacos arribó al Aeropuerto Internacional Kosice de Eslovaquia el lunes 1 de marzo. De acuerdo a ABC News, el mandatario indicó que no es de dónde proviene la vacuna, sino que esta “salva vidas”.

No obstante, los otros miembros del Gobierno no respaldaron la compra. El ministro de Relaciones Exteriores, Ivan Korcok, aseveró que la fórmula desarrollada por el centro Gamaleya es una “herramienta de guerra híbrida” de Rusia contra Occidente .

En tanto, la viceprimera ministra, Veronika Remisova, señaló que la vacuna Sputnik V no puede usarse en territorio eslovaco, debido a que no cuenta aún con la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el embajador de Eslovaquia en Rusia, Lubomir Rehak, estimó que la inmunización inicie en dos semanas luego de que los organismos reguladores autónomos de la nación comprueben el cargamento.

“Se espera que la vacunación con Sputnik V comience dentro de dos semanas, después de la verificación del lote entregado a nuestros organismos de control de medicamentos. Como indicó el ministro de Salud, a partir de la próxima semana se abrirá el registro de aquellos que deseen vacunarse con la vacuna rusa”, declaró Rehak a la agencia Sputnik News.

Por otra lado, la presidenta Zuzana Caputova afirmó estar a favor del uso de “todas las vacunas disponibles y seguras”, pero que la fórmula rusa no es una de ellas, porque “no hay una autoridad responsable para garantizar su seguridad”. No obstante, según un análisis intermedio de la fase 3 publicado en la revista médica The Lancet, la Sputnik V tiene una eficacia general del 91,6%.

Por último, el viernes 5 de marzo, el primer ministro Matovic aseguró que el lote de 200.000 dosis del fármaco ruso no retornará al país presidido por Vladimir Putin.

“Nunca habría devuelto (el lote) y nunca lo habría permitido. Nunca. Somos parte integral de la Unión Europa, pero no puedo rechazar (la oportunidad) de salvar a nuestra gente con una vacuna de calidad solo porque esté hecha en Rusia. No soy un asesino. (...) Sputnik V no volará de regreso a Rusia y salvará vidas en Eslovaquia”, subrayó Matovic en una publicación en su perfil de Facebook.