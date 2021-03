Hombre atropella a ladrón en bicicleta que le robó el celular a su novia

En Brasil, un hombre atropelló con su vehículo a un ladrón de 23 años que escapaba tras robarle el teléfono a su novia en la localidad de Itapuã, en Vila Velha, estado de Espírito Santo, el pasado 24 de febrero.

Según informó el portal G1, el delincuente —que iba en bicicleta— se acercó a la mujer y le quitó el celular de las manos en un popular barrio brasileño.

El sujeto, no obstante, no contaba con que el novio de la víctima circulaba por esa zona. El conductor se percató del robo y decidió embestir al ladrón para que no escapara del lugar.

“Lo primero que pensé fue en evitar que se fuera (...). Ese impulso fue lo primero que se me vino a la cabeza y fue el que terminé usando”, declaró al medio local.

Pese al atropello, el delincuente consiguió huir. Sin embargo, varios testigos del suceso lo interceptaron más adelante y comenzaron a atacarlo hasta que llegaron las fuerzas del orden y la víctima pudo recuperar su celular, detalló el diario brasileño.

El rotativo G1 informó que el bandido fue remitido a la unidad de urgencias del Hospital Glória de Vila Velha. Posteriormente, lo derivaron a una comisaría, donde fue denunciado formalmente por hurto agravado.

De acuerdo con A Gazeta, el novio de la joven afirmó que el individuo se encontraba armado y que su reacción fue solo una respuesta impulsiva para tratar de ayudar.