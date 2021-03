Chile dispuesto a apoyar a otros países en la lucha contra el coronavirus

Este lunes 1 de marzo, el Gobierno de Chile mostró su disposición a colaborar con otros países de América Latina y el Caribe en la lucha contra la COVID-19.

“Hemos tenido reuniones con otros ministros de América Latina y el Caribe y la idea es que haya una cooperación entre todos los países. Hemos ofrecido la colaboración en algunos temas como el registro de inmunización y estamos dispuestos a seguir colaborando”, declaró el ministro de Salud, Enrique Paris.

Asimismo, el funcionario instó a las naciones a fortalecer las relaciones para controlar la propagación de la COVID-19 en la región.

“Personalmente, creo que tiene que haber solidaridad. No nos podemos salvar solos, todo lo contrario. Tenemos que salvarnos todos juntos, todos unidos, porque si no, el virus va a seguir expandiéndose”, añadió Paris.

Al igual que otros países, Chile no contempla por el momento donar vacunas contra el coronavirus a otras regiones. No obstante, el viernes 26 de febrero, el canciller Andrés Allamand no descartó la posibilidad de redirigir lotes de fármacos cuando la inmunización de todos los habitantes este garantizada.

“Eventualmente, podría pensarse, por ejemplo, en que una de esas remesas (de vacunas) pudieran ir a un país distinto de Chile si nosotros tenemos garantizado nuestro suministro”

A la fecha, la cantidad de personas que recibieron la primera dosis contra el SARS-CoV-2 en Chile asciende a 3 433 987, es decir, el 17.6 % de la población total (19 millones). Asimismo, esta cifra representa el 22,89% del público objetivo de la campaña de vacunación (15 millones), debido a que los menores de 16 años y las personas embarazadas no están contemplados en el plan de inmunización.

Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, la nación presidida por Sebastián Piñera contabiliza más de 824.000 contagios y cerca de 20.600 decesos a causa de la enfermedad.