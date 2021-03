Bill Gates asegura que los viajes alrededor del mundo se reanudarán en 2022

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró que los viajes alrededor del mundo volverán a normalizarse a partir de 2022 . Así lo expuso en una entrevista con el periodista de CNBC y New York Times Andrew Ross Sorkin, en la nueva red social Club House.

“En los viajes por el mundo habrá que tener cuidado hasta algún momento de 2022, ya que las vacunas no están llegando. En los Estados Unidos la situación de suministro está marchando muy bien”, resaltó el multimillonario.

Manifestó que las vacunas contra la COVID-19 no solo deberían arribar a los países ricos , sino también a los países pobres.

Gates dijo que, por ejemplo, la Fundación Gates creó en la India plantas farmacéuticas que operan a gran volumen.

También reveló que se vacunó contra la COVID-19 el pasado febrero ; sin embargo, no detalló con qué fármaco lo hizo. Aseguró que seguirá cumpliendo con las normas sanitarias habituales.

“Quiero dar un buen ejemplo. Si estás vacunado, todavía puedes transmitir la enfermedad, aunque no sea tan probable. No voy a dejar de usar mascarillas ni de tener cuidado, sobre todo con las personas mayores que no se han vacunado”.

El cofundador de Microsoft es el segundo empresario más rico del mundo. Una buena parte de su fortuna es destinada a su fundación benéfica. Le siguen el empresario del lujo Bernard Arnault (LVMH) y el número uno de Facebook, Mark Zuckerberg, de 36 años.