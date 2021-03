Coronavirus: Uruguay inicia campaña de vacunación con maestros y policías

Uruguay comenzó este lunes 1 de marzo su campaña de inmunización contra la COVID-19, priorizando la inoculación en maestros y fuerzas de seguridad con las dosis de Sinovac (China) . Las autoridades confirmaron que se han inscrito 20.000 personas para esta jornada.

Un total de 50.000 ciudadanos se inscribieron para el miércoles 3 de marzo, lo que superaría al 1% de la población de 3,5 millones de habitantes. Este lunes, además, se abren los cupos para vacunarse a partir del jueves 4 de marzo en el país considerado el último de Sudamérica en iniciar el proceso.

En esta primera fase se inmunizará a los docentes, policías, bomberos y militares en servicio, y a trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) menores de 60 años .

A partir del 8 de marzo, fecha en que se prevé la llegada de 460.000 dosis de las vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer, se vacunará al personal de salud. El presidente, Luis Lacalle Pou, indicó que el orden responde a “razones técnicas”.

Es decir, una mayor efectividad (la de Pfizer tiene un 95% contra el 50,3 % de Sinovac). “Por la tarea del personal de la salud de estar en primera línea se decidió vacunar con las dosis de Pfizer a todos los profesionales”, sostuvo Lacalle el 22 de febrero.

Asimismo, resaltó que no será el primero en recibir una dosis, sino que respetará el plan de vacunación que está siendo elaborado por las autoridades de la salud y del Gobierno. “ Cuando me toque y con la vacuna que me toque ”, enfatizó.

En caso de que por algún contratiempo se demore la llegada de estas dosis, el sector sanitario igual comenzaría a ser inoculado en esta fecha con las vacunas chinas.

Desde el Gobierno de Uruguay, las autoridades indicaron que habrá “un proceso fluido y continuo” de vacunación, ya que “no va a haber tiempo muerto” entre las vacunas anunciadas y las que lleguen a completar la compra hecha por el país de 3,8 millones de dosis (Pfizer y Sinovac) y 1,5 millones del plan COVAX, creada por la OMS para países con menos recursos.

Uruguay registra 56.542 contagios (6.929 activos, 67 de ellos en cuidados intensivos) y 601 decesos por coronavirus.