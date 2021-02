Las librerías se sumaron a la lista de comercios considerados esenciales en Francia , por lo que podrán permanecer abiertas en caso de confinamiento por coronavirus, según un decreto publicado en el Diario Oficial francés, este viernes 26.

Mientras que las ciudades de Niza (sureste) y Dunkerque (norte) se disponen a pasar un primer fin de semana confinadas por el deterioro de la situación epidemiológica, las librerías podrán abrir entre las 6.00 y 18.00 horas, precisa el documento.

Durante el confinamiento nacional en noviembre, los negocios de libros podían vender únicamente las obras que los clientes habían reservado a distancia y que se acercaban a recoger a la puerta del comercio.

No obstante, estas tiendas no podían recibir clientes en su interior, ya que no estaban consideradas como esenciales , una medida criticada por libreros, escritores y editores.

La ministra de Cultura, Roselyne Bachelot, felicitó la decisión del Gobierno y afirmó que “las librerías son comercios esenciales; eso nunca se cuestionó” a través de su Twitter.

Ministra de Cultura de Francia. Foto: captura de Twitter

“Hoy, el gobierno tomó la decisión de permitir que las librerías y tiendas de discos permanezcan abiertas en caso de confinamiento”, agregó la ministra.

Las autoridades también le dieron un incentivo a las librerías tras asegurar que los ingresos que consiguieran mediante ese dispositivo no les reducirían las ayudas públicas a las que podían optar por el cierre administrativo.

El Gobierno francés prohibió en octubre la venta de libros en los supermercados y grandes superficies de ocio durante el confinamiento.

La decisión responde a una reivindicación de los libreros, obligados a cerrar la persiana mientras los gigantes de la distribución podían mantenerlas abiertas.