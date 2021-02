Israel: medio país vacunado contra la COVID-19 y el camino a la nueva normalidad

Israel tiene uno de los programas de vacunación más avanzados del mundo. A casi dos meses de haber iniciado su plan de inoculación, ya ha vacunado a 82 de cada 100 de sus habitantes. Es el país que más dosis ha aplicado contra el coronavirus.

Según el Ministerio de Sanidad local, la tasa de contagios por el virus se redujo en un 95,8% entre las personas que recibieron ambas dosis de Pfizer. Asimismo, el número de infectados por día disminuyó casi a la mitad y quienes se contagiaron estando vacunados, tuvieron resultados positivos.

En las calles, la gente ya comienza a asimilar una realidad muy cercana a la nueva normalidad. Sin embargo, la polémica del pasaporte verde, una tecnología que permite reconocer a las personas que ya se han vacunado , ha abierto las posibilidades de reactivar la economía nacional a través de aquellos eventos que se detuvieron durante la pandemia.

“Aprender de los errores”

Asaf Ichilevich, embajador de Israel en Perú, afirma que este mérito no es gratuito, pues a su país le costó aprender de los errores que tuvieron durante los primeros meses de la pandemia.

“El gran éxito tiene varios factores, uno muy importante es nuestro sistema de salud, que tiene una Ley de Salud Universal a la que pertenece casi toda la población. Ellos han creado corredores especiales para la vacunación de las personas. Y otro punto importante es también la digitalización que se ha aplicado para hacer seguimiento a los vacunados y elegir los locales para aplicarse las dosis”, dijo.

Entre los principales errores que reconoce Israel es que no toda la población está disciplinada, y hay un gran número de personas que aún no se ha vacunado, y a quienes la campaña no les ha calado lo suficiente como para decidir aplicarse la vacuna contra el coronavirus, una enfermedad que les ha impactado mucho y cuya nueva variante ha remecido durante los primeros meses del año su sistema de salud. Aun así, la vacunación ha logrado disminuir el contagio.

Pasaporte verde

Por otra parte, para las personas que han optado voluntariamente por vacunarse, las restricciones en los establecimientos públicos se han desintensificado y pueden entrar a cualquier evento, siempre que cuenten con su pasaporte verde, una cédula digital que permite saber si una persona está inmunizada o no.

“El Gobierno tiene que hacer mucho para lograr convencer a ese grupo que no quiere vacunarse”, dice el embajador .

Finalmente, Israel busca colaborar con el Perú para enfrentar la pandemia con equipos y hasta tecnología. Es importante que el Estado deje el hermetismo diplomático y responda a todas los ofrecimientos.

Enfoque

Cooperación a favor de países por Jakin Mandelblum, Jefe de Misión Adjunto

Israel ha sido uno de los países que han contribuido con la alianza Covax, se ha comprometido con los países y ha velado por que las dosis lleguen a la mayor cantidad de aquellos que lo requieren.

Incluso, la Embajada acá en Perú ha actuado para poder promocionar todas las lecciones que hemos aprendido en nuestra campaña de vacunación, para que cuando las vacunas lleguen sean distribuidas de la mejor forma posible.

Además, al ser parte de esta iniciativa impulsada por las Naciones Unidas y no depender del mecanismo, al final da más recursos para que las naciones que sí lo necesitan puedan recibir más dosis, ya que también nuestro país ha colaborado con dosis no solo para Covax, sino Palestina y Honduras. Ese fue nuestro objetivo.