Amos Oz es acusado de maltrato por su hija Galia

Nadie lo esperaba. La familia misma ha sido sacudida por la denuncia que Galia Oz hace contra su padre −el escritor Amos Oz− en su autobiografía que acaba de publicar en Israel. Sin medias tintas, lo ha acusado de “maltrato físico y mental continuo”. En realidad, según la cobertura de la prensa, no se guardó nada.

Galia Oz, de 56 años, también es escritora, autora de literatura para niños. Su autobiografía Algo disfrazado como amor pareciera cobrarse una revancha y descoloca toda la admiración que le tienen a Amos Oz en Israel. No solo por ser un emblema nacional como intelectual −es Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2007−, sino también porque poseía una imagen mundial de pacifista.

Sin duda, el libro busca recrear toda la relación conflictiva que Galia tuvo con su padre, y con palabras fuertes: “En mi niñez, mi padre me pegaba, maldecía y me humillaba”.

“Sus abusos eran creativos: me arrastraba desde el interior de la casa y me arrojaba por las escaleras de entrada”, anota el diario El País.

“Se diría −continúa la cita− que me trataba como basura, pero sin perder nunca la calma. Mi delito era ser yo misma, por eso el castigo nunca tenía fin hasta que él se aseguraba de que estaba rota por dentro”.

Se afirma que Galia Oz, segunda hija del escritor, rompió con toda la familia hace siete años.

Escritora Galia Oz. Foto: difusión

A propósito de este retrato, la familia le ha salido al frente para negar lo que ella vierte en las páginas de su libro.

“Fania Oz-Salzberger −hija y también escritora, como afirma EFE− reaccionó en su cuenta de Twitter contra las acusaciones de Galia: “Nosotros, Nili (madre), Fania y Daniel (hermano) conocíamos a un padre diferente. Un padre cálido, amable, atento que amaba a su familia con profundo amor lleno de preocupación, devoción y sacrificio”, escribió Fania.

Otro hijo del escritor, Daniel Oz, que es músico y poeta, también ha salido en defensa del autor de Judas, pero sin dejar de ser conciliador: “Mi padre no era un ángel, solo un ser humano. El mejor ser humano que he conocido. Estoy seguro −lo sé− de que hay una pizca de verdad en los recuerdos de Galia. No la borremos a ella. No nos borremos a nosotros”, escribió en su cuenta de Facebook.

Según El País, el escritor y periodista Yehuda Atlas, amigo de Galia, declaró a una radio estatal que había oído hablar sobre esas historias (de maltrato). “Pero a los progresistas de Israel nos resultaba difícil aceptarlo. Amos Oz era nuestro príncipe”.

Aunque Galia Oz sostiene en su autografía: “No he tenido más remedio que intentar superar la violencia, el secretismo, la costumbre de guardármelo todo para mí y el miedo al qué dirán”.

Para luego agregar: “Pero no lo he conseguido. Por eso he tenido que escribir”.

Según señala El País, Galia Oz tuvo que esperar la muerte de su padre, no sin alegar que el escritor había difundido infundios sobre ella entre los intelectuales con el fin de desacreditarla por si lo denunciaba por maltrato.