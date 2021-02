Uruguay empezará su campaña de vacunación contra la COVID-19 el 1 de marzo

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció este lunes que la vacunación contra el coronavirus en el país latinoamericano comenzará el próximo 1 de marzo , luego del arribo de 192.000 dosis de la vacuna china Sinovac, pactado para el jueves 25 de febrero.

“En primera instancia con la vacuna de Sinovac se va a vacunar al personal de la educación, a los policías y bomberos en actividad, a los trabajadores del INU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) y a todos aquellos que sean menores de 60 años”, comentó el mandatario.

Mientras que el 8 de marzo esperan la llegada de 460.000 dosis de las vacunas de Pfizer . “Aquí se va a proceder primariamente a vacunar a todo el personal de la salud. Después el cronograma lo irán sabiendo porque se a publicar en la página del Ministerio de Salud Pública y en Presidencia”, agregó.

Lacalle indicó que el orden responde a “razones técnicas” . Es decir, una mayor efectividad (la de Pfizer tiene un 95 % contra el 50,3 % de Sinovac). “Por la tarea del personal de la salud de estar en primera línea se decidió vacunar con las dosis de Pfizer a todos los profesionales”, sostuvo.

Según el mandatario uruguayo, para finales de marzo el país contará con dos millones de dosis. El resto de las esperadas también son de 1,5 millones de Sinovac, que están agendadas para el 15 de marzo.

Asimismo, resaltó que no será el primero en recibir una dosis, sino que respetará el plan de vacunación que está siendo elaborado por las autoridades de la salud y del Gobierno. “Cuando me toque y con la vacuna que me toque” , enfatizó.

Horas antes del anuncio del presidente, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, reportó 500 nuevos casos positivos de COVID-19, más de la mitad de ellos en Montevideo. Hasta el momento, el país ha registrado 53.310 contagios y 19.583 muertes por la enfermedad.