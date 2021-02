Cuba comienza producción masiva de su candidata a vacuna contra la COVID-19

Cuba comenzó la producción masiva de una candidata a vacuna contra el nuevo coronavirus mientras su capital y otras provincias permanecían en cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad. La Habana, ciudad con dos millones de habitantes, se convirtió en epicentro del nuevo rebrote que inició en enero.

Las autoridades mantuvieron cerradas varias vías del municipio Centro Habana, especialmente el Consejo Popular de Los sitios, según The Associated Press. “Estamos tratando de que no se propague la epidemia. Tenemos una organización de aseguramiento, las personas contagiadas no están en sus casas, sino en centros (especializados)”, contó Vladimir Matos, un funcionario del Gobierno.

Los policías controlan el paso mediante documento de identidad para que solo los residentes de La Habana entren y, en general, nadie salga. Las autoridades colocaron tiendas de campaña gigantes donde se vende pan, huevo y otros alimentos para las familias.

“Está bastante bien organizado”, comentó el vecino Eduardo Jonhson, un jubilado de 61 años. “Yo tengo percepción de riesgo, me hice el ‘pesquisaje’ (pruebas)… No es miedo, es precaución. No hago visitas y cuando salgo, tomo todas las medidas”, agregó.

El director de Epidemiología de Cuba, Francisco Durán, indicó que, desde marzo del 2020 a la fecha, suman 45.361 casos confirmados de COVID-19 y de ellos 300 muertos . Además 19.873 personas se encuentran internadas en centros especializados, de los cuales 4.968 son casos activos y el resto en vigilancia o sospechosos.

Durante meses, Cuba mantuvo bajo control la pandemia, pero un rebrote se originó después de que en noviembre las autoridades ordenaran la apertura de los aeropuertos y se autorizara los vuelos comerciales, que permanecían cerrados desde marzo de 2020.

Por tal motivo, el Gobierno volvió a imponer estrictas medidas como los test para viajeros, la reducción de los vuelos (Estados Unidos, Panamá y México), y la cuarentena obligatoria en centros especializados.

También se suspendieron las clases presenciales, se volvieron a cerrar restaurantes y centros recreativos, se limitó el transporte público y en la capital se impuso un toque de queda nocturno. El uso de la mascarilla continúa siendo obligatorio, así como el distanciamiento social.

Candidata a vacuna Soberana 02

El Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN) informó este fin de semana que ya comenzó a fabricarse a gran escala la candidata a vacuna Soberana 02 , desarrollada por el Instituto Finlay y con el que Cuba espera completar la aplicación de 150.000 dosis (su fase 3 de ensayo clínico) en marzo.

“Ya se introdujo en el @BIOCEN la producción industrial de la vacuna #Soberana02. Grande ha sido el esfuerzo de nuestros investigadores y tecnólogos para llegar hasta aquí”, escribió en su cuenta de Twitter, Eduardo Martínez, presidente de BioCubaFarma, la empresa estatal que se encarga de la fabricación de medicación en el país.