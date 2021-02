Coronavirus: estiman que adultos mayores seguirán con cuidados un año más

En gran cantidad de naciones en el mundo, incluidas varias en el continente americano, ya se vacuna a los adultos mayores contra el coronavirus. Empero este martes 23 de febrero especialistas advirtieron que las medidas preventivas deberán continuar, por lo menos, un año más.

“Debemos mantener los cuidados, ya que el hecho de que el virus deje de circular totalmente es difícil porque se contagia mucho y las vacunas no son 100% eficaces”, afirmó Viviana Rodríguez, infectóloga del Hospital Alemán (Argentina), entrevistada por el diario Clarín.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México son algunas de los países latinoamericanos que incluyen a las personas de la tercera edad en su primera fase de inmunización, por lo cual diariamente les aplican la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

“Las vacunas nos ayudan a tener más control de la enfermedad”, afirmó Rodríguez. “Pero los cuidados básicos (uso de barbijos, higiene de manos y distanciamiento social) son los que van a mantener los niveles de contagio bajos, con o sin vacuna”.

Balance mundial de la pandemia del nuevo coronavirus al 23 de febrero a las 11.00 GMT. Infografía: AFP

La médica aclaró que esto no significa más “encierro”, simplemente estima “un año y un poco más de cuidado” ante el coronavirus SARS-CoV-2.

De acuerdo al rastreador estadístico Our World in Data, hasta el 22 de febrero se habían inyectado más de 212 millones de dosis en el planeta. No obstante, “hay que seguir cuidándonos”, opinó la gerontóloga y comunicadora social, Sol Rodríguez.

“Hay que seguir cuidándonos, pero no por eso perder los espacios de autonomía ganadas como salir a caminar, con barbijo y distanciamiento, encontrarse con amigos y rearmar una nueva rutina, en un año igual de impredecible que 2020, pero ya con más entrenamiento”, señaló.

La Organización Mundial de la Salud, inclusive, ya alertó que las personas vacunadas contra la COVID-19 pueden contagiar a otras, aunque matizó que “las posibilidades también puede que sean menores”.