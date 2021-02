López Obrador pide la liberación del rapero español Pablo Hasel

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró a favor de la liberación del rapero español, Pablo Hasel, quien fue condenado a 9 meses de prisión por “enaltecimiento del terrorismo” e “injurias a la Corona”.

En su rueda de prensa del jueves 18 de febrero, el mandatario también defendió la libre expresión de los ciudadanos.

“Además de nuestras convicciones libertarias, no tenemos necesidad de perseguir a nadie o de coartar la libertad de nadie. En el caso de España, un rapero, no sé si ya salió. ¿Ya lo sacaron de la cárcel? Todavía. Pues lo repito, porque yo quiero que lo saquen de la cárcel. Por injurias al rey, un rapero que hace una composición, una canción que hace un cuestionamiento, al tambo; aquí no, nada, libertad”, sentenció.

Asimismo, el gobernante aseguró que “todo mundo tiene derecho a expresarse y a manifestarse” y afirmó que su gestión los respeta a todos.

“Lo importante es que todos podamos hablar, manifestarnos, protestar, criticar, sin represalias, sin censura. ¿Por qué podemos garantizar esto, que puedan insultar al presidente? ¿Cómo lo hacen? Porque nosotros tenemos la posibilidad de replicar, existen las mañaneras”, agregó López Obrador en referencia a sus conferencias matutinas en el Palacio de México.

Violentos disturbios en España para exigir libertad de rapero encarcelado

Este miércoles 17 de febrero, se reportaron diversos enfrentamientos entre protestantes a favor de la liberación del rapero Pablo Hasel y la Policía en el centro de Madrid y en Barcelona.

Bajo pancartas en las que podía leerse “Libertad Pablo Hasel. Amnistía total” o “Pablo Hasel libertad, fuera la justicia franquista”, centenares de personas se aglutinaron en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, que fue blindada con un fuerte dispositivo policial.

Pese a ello, grupos de manifestantes arrojaron y quemaron mobiliario urbano, botellas de cristal y otros objetos a los miembros de la Policía, quienes terminaron respondiendo contra ellos con pelotas de goma y gases lacrimógenos.