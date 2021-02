Mengua uso de mascarillas en Madrid: “No podemos controlar a los clientes”

Varios países del mundo, particularmente de Europa, llevan meses con medidas para contener el coronavirus y entre esas está la imposición de mascarillas. La capital de España (Madrid) impuso el uso continuo en bares y restaurantes recién la primera semana de febrero.

Sin embargo, de acuerdo al diario local El País, tras dos semanas de normativa pocas cosas han cambiado en Madrid. De hecho, constató que clientes nacionales y extranjeros acuden a las terrazas para consumir y no llevan puesto barbijos.

“Necesitábamos un paréntesis, porque en nuestra ciudad todo está cerrado desde hace seis meses”, declaró el anestesista Hugo, quien viajó de Lille (Francia) junto a su pareja, la psicóloga Estel, para descansar cinco días en la principal ciudad de España.

Sonriente, Hugo añadió: “¡No paro de mandar fotos a mi madre! Esto es increíble. ¡Nosotros a las seis de la tarde estamos en casa!”, dijo en referencia a las restricciones impuestas en Francia.

La pareja de franceses, en la terraza de la Plaza Mayor de Madrid. Foto: El País

“Una Coca-Cola en una terraza. Joder, esto es el paraíso”, expresó Estel en la terraza de la Plaza Mayor.

Aunque España tiene indicadores epidemiológicos positivos, que apuntan a una disminución de la transmisión del coronavirus SARS-CoV-2, desde el Gobierno han llamado a la prudencia a toda la población.

El jueves 18 de febrero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, destacó que España sigue “en niveles de alerta máximos” con una ocupación de uci con rangos muy altos “que nos debe seguir preocupando y ocupando”. Por lo cual, sostuvo, “el camino hacia la reducción de medidas debe ser progresivo”.

Entretanto, los empleados de las terrazas se quejan porque los efectivos no garantizan que las personas en la zona porten mascarillas y, por el contrario, los instan a que se encarguen de ello.

“La mascarilla me genera un problema con el cliente”, contó el camarero Federico Herrera, de 52 años. “Si yo me acerco y le digo a ese de allí que se la ponga, se enfada. He optado por no decir nada o que, si ven a la Policía merodeando por la puerta, se la suban”.

Ane Calzada tiene 20 años y reconoce que están “un poco hartos de todo” en esta pandemia de la COVID-19. “Por un lado, digo que Madrid es la hostia, pero por otro me da miedo. A mí nunca me han llamado la atención por no llevar la mascarilla puesta en las terrazas”.

“Lo de la mascarilla es un sindiós. La gente pasa y hace lo que le da gana”, coincide José Manuel Silva, de 44 años y también empleado del rubro. “De vez en cuando, la Policía viene y nos dice: ‘Chicos, estad pendientes’”, confirma.

Una situación que causó indignación en redes sociales, pero que fue entendida por varios. Carolina, por ejemplo, escribió en Twiitter que “se descuida todo”, desde las mascarillas hasta el distanciamiento físico.