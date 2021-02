Soldado colombiano tras ser liberado por guerrilla: “Me encariñé con ellos”

Yonny Andrés Castillo Ospino (19), un soldado que permaneció 13 días secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida en Colombia, fue liberado el último martes 16 de febrero.

Según sus declaraciones recogidas por TVN, el uniformado no sufrió maltratos durante su cautiverio en el departamento colombiano de norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

“Yo no tengo nada malo que decir, que me hayan dado maltrato. La verdad (estoy) feliz, pero a la vez triste porque ya me estaba encariñando con ellos”, indicó ante la prensa, unas palabras que generaron dudas sobre el trato que reciben los soldados colombianos.

Tras ser secuestrado en una zona rural, Castillo Ospino y su compañero Jesús Alberto Muñoz fueron entregados a una subdelegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Bucaramanga.

El ELN es la última insurgencia reconocida en Colombia tras el acuerdo de paz con las FARC. Ha estado activa desde 1964 y cuenta con unos 2.300 combatientes, además de una extensa red de apoyo en centros urbanos.

Hace dos días, la Policía española informó que detuvo a un exmiembro de la guerrilla, buscado por las autoridades colombianas por varios crímenes.

Los agentes arrestaron a Lluis Jhon Castro Ramírez, alias “el Zarco”, “uno de los criminales más buscados de Colombia”, el sábado en Alicante, ciudad portuaria ubicada en la costa sureste de España.

Exmiembro del último grupo rebelde activo del Ejército de Liberación Nacional, es buscado en el país latinoamericano por su presunto papel en al menos diez asesinatos, según el comunicado.

Por otra parte, a finales de enero, la revista Semana de Colombia publicó un informe en el que señalaba que el ELN supuestamente entregó un aporte de 80.000 dólares a la campaña presidencial del candidato Andrés Arau, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES) de Ecuador.