La epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, afirmó que no hay evidencias de que la variante del coronavirus identificada por primera vez en Sudáfrica sea más mortal que otras. Aseguró también que no hay indicios de que cause un mayor número de casos graves o sea más complicado de diagnosticar.

En ese sentido, Van Kerkhove precisó que las restricciones habituales empleadas para detener una epidemia son capaces de controlar esta variante. Con respecto a las vacunas, aunque algunos muestran que existe reducción en su eficacia, la epidemióloga aseguró que mantienen su capacidad para detectarla.

“Sí se ha identificado un aumento en la capacidad de contagio, parecida a la que observamos con la variante del Reino Unido (...) pero no se ha observado ningún cambio en la presentación o la gravedad de la enfermedad, ni cambios en la mortalidad hospitalaria con esta variante”, dijo.

Kate O’Brien, directora del Programa de Inmunizaciones de la OMS, agregó que todas las vacunas suelen ser más efectivas con personas que presentan cuadros severos.

“La conclusión es que debemos seguir con la vacunación lo antes posible. Hay que hacer todo lo posible para reducir la transmisión, porque cuanto más se transmitan estos virus, más probabilidades habrá de que se produzcan mutaciones adicionales y más probabilidades habrá de que surjan problemas relacionados con la reducción de las vacunas”, matizó.

Con respecto a un ensayo que mostraba que la vacuna desarrollada por AstraZeneca pierde eficacia contra la variante de Sudáfrica, O’Brien señaló que igual es significativo, ya que aún brinda protección —aunque a un nivel inferior— pese a que no está diseñada para esta versión del virus.