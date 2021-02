Google no sigue a Facebook y acepta pagar por las noticias en Australia

Google acordó hacer “pagos significativos” a News Corp de Rupert Murdoch por la publicación de sus contenidos, dijeron las compañías el miércoles 17 de febrero, cuando las empresas de tecnología enfrentan una creciente presión para pagar por las noticias tras una iniciativa liderada por Australia.

Un comunicado conjunto calificó el acuerdo de “asociación histórica”, la cual permitirá a Google publicar noticias del gigante de los medios en su Google News Showcase.

El acuerdo de tres años también incluye el desarrollo de una plataforma de suscripción, compartir ganancias de publicidad y realizar “significativas inversiones en videoperiodismo innovador” en YouTube , una empresa de Google.

La decisión se tomó cuando Australia se encamina a aprobar una ley que obligaría a las empresas digitales a pagar por las noticias que publican. Esa ley crearía un precedente mundial y, según Facebook y Google, rompería la forma en que se trabaja en internet.

Entre los medios que se integrarán a Google News Showcase se encuentran Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch y el New York Post en Estados Unidos, los británicos The Times, The Sunday Times y The Sun y varios medios australianos.

El jefe ejecutivo de News Corp, Robert Thomson, dijo que el acuerdo tendrá “un impacto positivo en el periodismo de todo el mundo en tanto que establece firmemente que debe premiarse el periodismo premium”.

“Durante años, se nos acusó de recostarnos en los molinos de viento tecnológicos, pero lo que fue una solitaria campaña, una quijotesca cruzada, se convirtió en un movimiento y tanto el periodismo como la sociedad serán fortalecidas”, precisó.

A comienzos de semana, funcionarios en Sídney dijeron que Google y Facebook estaban por cerrar acuerdos con grandes medios australianos para pagarles por las noticias.

Sin embargo, Facebook señaló el último miércoles que restringirá el intercambio de contenidos de noticias en Australia, negándose a ceder a una presión regulatoria que obligaría al gigante social a compartir los ingresos con los medios de comunicación.

“La ley propuesta fundamentalmente malentiende la relación entre nuestra plataforma y los medios que la usan para compartir contenidos de noticias”, dijo el gerente de Facebook para Australia y Nueva Zelanda, William Easton.

La medida de Facebook contrasta con la de Google que en los últimos días, luego de su negociación y acuerdos con grupos de medios de comunicación, responde a la presión regulatoria.

Facebook se niega a ceder ante una presión regulatoria que obligaría al gigante social a compartir los ingresos con los medios de comunicación. Foto: difusión

Se vive un momento decisivo en la industria de los medios

La acción de Facebook tendrá un impacto global debido a que las noticias de los editores australianos se bloquearían para todos los usuarios en la plataforma , independientemente de dónde se encuentren.

En tanto, Google tendrá el poder de decidir qué organizaciones de noticias deberían recibir dinero y cuáles no, reseñó el portal de Financial Times.

Ante la negativa de Facebook, el Gobierno australiano informó que continuaría interactuando con representantes de la red social.

Canberra también advirtió que retirar noticias de la plataforma en el país oceánico podría afectar su credibilidad entre los usuarios. El ministro de Comunicaciones, Paul Fletcher, teme que la información que sea difundida no haya pasado por una verificación de hechos con contenidos periodísticos y editoriales pagados.

Robert Thomson, director ejecutivo de News Corp, destacó que el esfuerzo por hacer que las plataformas paguen por usar contenido de noticias fue una campaña de más de una década. Sin embargo, no se ha revelado el tamaño del acuerdo global con el consorcio.

Asimismo, agregó que el acuerdo “beneficiaría la fortuna financiera de nuestra empresa” y tendría un “impacto material”.

El propósito de Google con la información

Desde el año pasado , Google se comprometió a gastar 1.000 millones de dólares durante tres años en la compra de contenido de noticias y ha anunciado acuerdos con editores en una docena de países. Lo ocurrido en Australia con Facebook y Google se está siguiendo de cerca en Europa y los EE. UU., menciona el citado medio.

Este miércoles 17, Google también firmó una carta de intención con Nine Entertainment, otro gran grupo de medios del país.

Angela Mills Wade, directora ejecutiva del Consejo de Editores Europeos, informó que el acuerdo global de News Corp “prueba, sin duda, el valor del contenido de los medios de comunicación para Google”.

Con información de AFP.

