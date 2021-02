El líder de origen indígena y candidato a la presidencia de Ecuador, Yaku Pérez, solicitó este miércoles, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), la suspensión del conteo de votos tras asegurar que ha sido víctima de un fraude electoral en la primera vuelta de las elecciones del 7 de febrero.

“Estamos formalizando el pedido de suspensión de los escrutinios materiales y electrónicos del proceso electoral y a la vez la reapertura de las urnas y del paquete electoral”, expresó Pérez tras interponer la solicitud en la sede del organismo electoral en Quito.

Pérez, un abogado ambientalista de 51 años, y su rival para el balotaje previsto para el 11 abril, Guillermo Lasso, un exbanquero de derecha, se reunieron el viernes 12 de febrero con los integrantes del CNE y observadores internacionales y acordaron pedir el recuento de votos en 17 de las 24 provincias.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no aprobó el martes 16 de febrero el informe que recomendaba dar paso al recuento parcial de los votos de la primera vuelta electoral para la Presidencia de la República.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, y la consejera Esthela Acero votaron a favor de aprobar el informe; José Cabrera, en contra; Enrique Pita se abstuvo y Luis Verdesoto abandonó la reunión sin pronunciarse.

Tras la votación, Atamaint concluyó: “Este pleno del Consejo Nacional Electoral lamentablemente no da respuesta al pedido, ni aprueba ni niega el informe”. Horas más tarde, en su cuenta de Twitter, la presidenta del CNE recalcó que, como no existieron los votos suficientes, no se aprobó el documento.

El economista de izquierda Andrés Arauz, de 36 años y delfín del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), ganó la primera vuelta presidencial con el 32,72% y también estará en la segunda ronda.

Lasso, de 65 años, registraba el 19,74% de los votos frente a 19,38% del líder indígena, según el escrutinio preliminar, al que le resta por computar apenas 0,02% de las actas electorales.

Pérez sostiene que en el conteo preliminar se registró un fraude para marginarlo de la ronda final al ser desplazado al tercer lugar por Lasso, con quien se disputó voto a voto el cupo en el balotaje.

En medio de las denuncias de Pérez, organizaciones indígenas iniciaron este miércoles desde la provincia de Loja (sur y fronteriza con Perú) una caminata para apoyar a su candidato en las denuncias del supuesto fraude.

La marcha pretende llegar a Quito el próximo martes 23 de febrero. “ No nos vamos a rendir fácilmente (...) Continuaremos en esta resistencia que, estamos seguros, vamos a ganar ”, señaló Pérez.

