Un hombre salvó a un cisne hace 37 años y crearon una ‘amistad’ inseparable

En 1984, Recep Mirzan encontró a Garip, una hembra de cisne, en la provincia de Edirne, al oeste de Turquía. Desde ese momento hace 37 años, se han vuelto “amigos inseparables” .

Él y un grupo de amigos conducían en su automóvil cuando notaron al ave con un ala rota en un campo vacío. De inmediato, lo tomó para protegerlo de los depredadores y lo mantuvo en su auto hasta la tarde a fin de llevarlo a su casa.

“Como amo a los animales, me dije a mí mismo que debería llevarlo a casa en lugar de dejarlo como presa de los zorros”, comentó a The Associated Press. “Desde ese momento nos acostumbramos el uno al otro y nunca nos separamos”, acotó.

Desde entonces, Garip ha vivido en la granja de Mirzan, en la región de Karaagac, frontera con Grecia. Se hizo compañera de los perros, gatos y gallinas que ahí habitan, pero principalmente se volvió inseparable del hombre.

Fue bautizada con ese nombre porque significa “extraño”, pero también describe a quienes traen buena suerte . El ave sigue a su salvador cuando sale del corral, lo acompaña mientras él hace sus labores en la granja y en sus paseos nocturnos.

“Nos acostumbramos el uno al otro. Nunca nos separamos”, expresó Recep.

Después de que se recuperó del ala, el cisne se quedó con su cuidador, que ahora es un cartero jubilado, aunque él creyó que se marcharía en cuanto estuviera curada.

Garip pasa la mayor parte del tiempo fuera del corral y no intenta dejar la granja. El ciudadano de 63 años, viudo y sin hijos, añadió que es leal y la considera como una ‘hija’ .

Para este amante de los animales, vivir con Mirzan ha sido provechoso. De acuerdo con el Swan Sactuary en Reino Unido, el promedio de vida de un cisne en estado salvaje es de 12 años, mientras que en protección pueden alcanzar los 30 años.

“Comenzó a acompañarme a cada momento y entendí que ella había encontrado aquí su lugar en el mundo. Le hice su propia casa en un gallinero separado al otro que tenía y es feliz”, contó el cuidador.

Y agregó: “Desde 1984 nunca me ha dejado, ni siquiera durante las crecidas del río, que ellos aman, y cuando podría haber elegido ir a nuevas tierras. Hemos envejecido juntos. Antes Garip era vigorosa, pero ahora no lo es tanto y es lógico. Si ella muere antes que yo, le haré una linda tumba aquí, pero espero que vivamos juntos más años”.

La familia de los cisnes tiene su origen en Europa y Asia central. Suelen vivir en las proximidades de lagos, lagunas y otros cuerpos de agua, preferiblemente estancada o de curso lento. Son inteligentes para escoger estos sitios y optan por los que tengan abundante y diversos alimentos para garantizar la supervivencia. Sin embargo, la compañera de Mirzan prefirió compartir el resto de sus días en la granja.