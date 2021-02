Bill Gates prefiere invertir en vacunas que en cohetes como Elon Musk

En los últimos años, Bill Gates, pasó de ser el hombre más rico del mundo a ser el tercero, superado por Jeff Bezos y Elon Musk. Mientras que estos dos últimos invierten su dinero en viajes espaciales a Marte , el fundador de Microsoft dice que los cohetes no son la solución .

El empresario se dedica desde hace un buen tiempo a la filantropía con su fundación Bill & Melinda Gates, con especial enfoque en erradicar enfermedades como la COVID-19 o el cambio climático de la Tierra.

En una entrevista con The New York Times, Gates respondió de por qué nunca le interesó salir al espacio como sí lo está haciendo el director ejecutivo de Amazon, Bezos, y el jefe de Tesla, Musk.

“Es importante decir que lo que hizo Elon con Tesla es una de las mayores contribuciones al cambio climático que nadie ha hecho jamás. Y sabes, subestimar a Elon no es una buena idea. No, no soy una persona de Marte . Conozco a mucha gente de Marte. Pero, ya sabes, no estoy sujeto a eso”, sostuvo.

“No creo que los cohetes sean la solución”

El objetivo de Elon Musk es colonizar Marte y, para ello, espera la primera misión tripulada para 2024 o a más tardar 2026 con la gigantesca nave Starship, que ya está en pruebas. Un cuarto de siglo más tarde estima que serán un millón de personas viviendo en otro planeta .

Prototipo de Spaceship de SpaceX, en Texas. Foto: AFP

Marcando diferencia con Musk, Gates explicó que le parece más importante solucionar los problemas que tenemos en la Tierra antes de escapar a otro planeta. “No creo que los cohetes sean la solución. Pero tal vez me esté perdiendo algo”, sostuvo.

“No voy a pagar mucho dinero (en la carrera espacial) porque mi fundación puede comprar vacunas contra el sarampión y salvar vidas por 1.000 dólares. No importa lo que haga, siempre pienso, ‘está bien, podría gastar estos 1.000 dólares comprando una vacuna contra el sarampión ”, agregó el filántropo que ha donado millones de dólares para la lucha contra enfermedades mortales.

Gates invirtió 450 millones de dólares para el desarrollo de vacunas y su distribución. Foto: Twitter

Gates recalcó que se debe centrar en aspectos más importantes del cambio climático de la Tierra. En ese sentido, destacó que empresas como Tesla están haciendo un gran trabajo con “cosas fáciles, como automóviles de pasajeros”.

“Básicamente, no estamos haciendo lo suficiente en las cosas difíciles: acero, cemento, carne. Y, lamentablemente, las cosas en la que piensa la gente: la electricidad, los automóviles de pasajeros, son un tercio del problema. Entonces tenemos que trabajar en los dos tercios”, concluyó el multimillonario.