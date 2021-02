Chilenas se alistan para huelga feminista por el 8 de marzo

Dirigentes feministas, sindicales y sociales de Chile convocaron a una huelga feminista para el próximo 8 de marzo para denunciar las desigualdades y la violencia machista a propósito del Día Internacional de la Mujer.

La vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Javiera Manzi, detalló a Telesur que “desde ya estamos llamando a levantar jornadas de movilización, comités de huelga. El 8 de marzo nos levantaremos en una huelga general y feminista con un paro efectivo que adoptará diversas formas por la pandemia , pero sí podemos decir que se interrumpirá la normalidad y vamos a demostrar que el feminismo será una potencia transformadora que irrumpe contra la precarización y la violencia patriarcal”.

Activistas feministas de Chile convocan a una huelga nacional por este 8M. Foto: Twitter Coordinadora Feminista 8M

“Esta movilización es contra la violencia patriarcal del Estado, extractivista, capitalista, violento, hasta el punto de abusarnos y matarnos”, manifestó Nuriluz Hermosilla, también de la Coordinadora 8 de Marzo.

Expresó que, en caso no poder salir a las calles, “estaremos en todos los caminos de lucha por la vida. Tenemos más de cien formas de hacer la huelga feminista y suspender nuestros trabajos que son los que sostienen la vida”.

Janela García, integrante de la Red de Mujeres Mapuche, pidió el acompañamiento de todo Chile y de los indígenas. “No queremos seguir bajo este Estado que nos oprime”, y reclamó la liberación de los mapuches presos políticos, así como de las personas detenidas por participar en la revuelta popular tras el 18 de octubre de 2019.

La presidenta de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Vesna Madariaga, indicó que l a huelga general feminista busca denunciar “las políticas de este Gobierno para precarizar nuestras condiciones laborales y la autonomía de las mujeres” .

Colectivos y activistas que convocan también denunciaron que durante la pandemia se han evidenciado aún más las brechas de género que existen y la violencia que afecta a diario a las mujeres.

“Esta crisis no ha afectado a todas las personas por igual, hemos visto cómo se ha incrementado el trabajo no remunerado en las mujeres dado que es en nosotras que se han concentrado las labores de cuidado de niños, niñas y adultos mayores en los hogares, hogares que también ha quedado demostrado no son los lugares más seguros para las mujeres y en respuesta, vemos que el gobierno incrementa la precarización”, expresó Javiera Manzi.