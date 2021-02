Enviado de la OMS dice que China se negó a dar datos claves sobre la COVID-19

Dominic Dwyer, un experto australiano en enfermedades infecciosas que forma parte de la misión de la Organización Mundial de Salud (OMS) para averiguar el origen del coronavirus, afirmó que China se negó a ofrecerles información clave sobre los primeros casos de COVID-19 en Wuhan. De acuerdo con el enviado de la OMS, el equipo solicitó datos sin procesar de los pacientes, pero las autoridades solo les facilitaron un resumen .

En declaraciones para Reuters, Dwyer aseguró que los datos sin procesar son una “práctica estándar” para investigar un brote. Específicamente con el coronavirus, sirven para comprender la diseminación de la enfermedad, ya que solo la mitad de los 174 casos registrados inicialmente estuvieron expuestos al mercado de Wuhan, donde se detectó el virus.

“Es por eso que hemos insistido en pedir eso. Por qué eso no sucede, no puedo comentar. Ya sea político, de tiempo o difícil... Pero si hay otras razones por las que los datos no están disponibles, no lo sé. Uno solo podría especular”, sentenció Dwyer.

El experto precisó que el trabajo realizado hasta el momento dentro de la OMS con respecto a la investigación ha sido armonioso. No obstante, detalló que hubo “discusiones” con sus homólogos chinos sobre la interpretación y la importancia de los datos.

“Podríamos estar hablando sobre la cadena de frío (transporte y comercio de alimentos congelados) y podrían ser más firmes sobre lo que muestran los datos de lo que podríamos haber sido nosotros, pero eso es natural. Si hay presión política para tener opiniones diferentes, no lo sé. Puede que las haya, pero es difícil saberlo “, reiteró.

Exigencias

El responsable de la misión, Peter Ben Embarek, comunicó a la AFP este sábado 13 de febrero que se ha solicitado más datos a China.

“Hay una mezcla de frustración, pero también una mezcla de expectativas realistas, en términos de qué se puede hacer teniendo en cuenta las exigencias de tiempo”, indicó el experto.

Embarek alegó lo mismo que Dwyer con respecto a la limitación al acceso de datos brutos sobre los primeros casos de COVID-19. El experto sostuvo que antes de la misión, los científicos chinos identificaron 72.000 casos de enfermedades como neumonía, gripe y fiebre entre octubre y diciembre.

Tras investigaciones, concluyeron después que solo 92 pacientes pudieron tener síntomas del coronavirus. Y de estos, 67 que pasaron pruebas serológicas dieron negativo a la infección. Embarek aclaró sin embargo que su equipo no pudo tener acceso a los criterios que fueron usados para determinar esto.

“ Estamos intentando entender cómo se baja de 72.000 a 92 ”, indicó.

La misión de cuatro semanas en Wuhan concluyó sus trabajos el pasado lunes, sin conclusiones claras.