Turquía: hombre usa saliva con COVID-19 en bebida de su jefe para infectarlo

Ibrahim Unverdi, el dueño de un concesionario de automóviles en la ciudad de Adana, en Turquía, denunció ante la Policía un intento de homicidio en su contra. Según indicó, u n empleado suyo habría comprado saliva de un paciente contagiado de COVID-19 por unos 70 dólares para luego intentar infectarlo.

El acusado es su exempleado Ramazan Cimen, quien habría planeado el delito días antes de robarle unos 30.000 dólares de la víctima, cuando lo mandaron a recoger el dinero de la venta de unos autos y nunca llegó a la oficina.

Tras varias horas de espera, Unverdi decidió llamarlo por teléfono. Entonces, Cimen, hizo una impactante confesión: utilizó el dinero de la empresa para pagar una deuda personal.

Otro trabajador de la compañía aseguró que Cimen compró un frasco de saliva a una persona positiva por COVID-19 con el fin de verter el líquido en un vaso con agua que le fue ofrecido a Unverdi.

“Esta es la primera vez que escucho de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé. Dios está siempre con los buenos”, señaló el empresario, que no probó la bebida.

Después de que el intento de contagio del empleado fracasara y el caso se difundiera por la prensa turca, Ibrahim Unverdi y su esposa Dilek, comenzaron a recibir mensajes intimidatorios de Ramazan, por lo que la Policía le concedió protección.

Según fue divulgado, en estos mensajes, amenazaba con quitarle la vida a Unverdi. “ No pude matarte con el virus. La próxima vez te dispararé en la cabeza ”, decía una de las advertencias.

Los mensajes intimidantes del exempleado al dueño de la concesionaria en Turquía. Foto: Karar

Debido al ataque, el empresario aseguró: “Mi madre y mi padre tienen una enfermedad crónica. Si me hubiera contagiado de COVID-19 podría haber infectado a mi familia y a quienes me rodean”.

“Al menos si me disparara en la cabeza, yo sería el único en morir. No hay necesidad de ser tan malvado”, agregó preocupado por el alcance del intento de asesinato.

Por su parte, la esposa de Unverdi declaró que el exempleado continúa prófugo y que viven con miedo por los mensajes amenazantes que reciben casi a diario. “Mis hijos y yo no podemos salir. Parece que estamos en la cárcel en nuestra propia casa”, indicó.

El caso está siendo investigado por las autoridades de Turquía. “Confío en la justicia y quiero que este hombre reciba el castigo necesario”, finalizó Unverdi al medio turco ‘Hurriyet’.