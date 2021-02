“No puedo respirar”: hombre muere de paro cardíaco tras ataque de policías

Un hombre de 41 años murió por un paro cardíaco tras ser detenido y atacado por varios oficiales de la localidad de Indio, en California, Estados Unidos.

“No puedo respirar”, gritó el hispano José Albert Lizárraga García en medio del arresto el último 22 de enero en un estacionamiento de un centro comercial en California.

Esta semana salió a la luz un video en el que se observa cómo los policías posaron sus rodillas en la espalda de Lizárraga . Las autoridades aseguraron, en un informe, que la víctima tuvo una actitud violenta y recurrieron a la fuerza.

Luego de ello, los oficiales contactaron a un equipo de paramédicos, ya que en medio del arresto el hombre estaba teniendo problemas de salud, dijo Francisco Ríos, hermano de José Albert, para Telemundo.

El Departamento de Policía de Indio aseguró que en los próximos días liberarán las verdaderas imágenes de las cámaras corporales para deslindar responsabilidades.

Tras la difusión del video, la comunidad latina de California exigió que se esclarecieran los hechos. Un grupo realizó una serie de vigilias para acompañar a la familia de Lizárraga en el proceso de investigación.

“Son imágenes muy fuertes. No me imagino gente, familia, vecinos, mirando eso y diciendo que es justo la forma en que murió mi hermano, o es justicia lo que está pasando ahí. Hay otras prácticas menos salvajes, yo veo mucha maldad, no creo que eso esté bien”, dijo el hermano.

El caso recuerda a la muerte de George Floyd, afroamericano que murió a manos de unos policías en Mineápolis bajo prácticas parecidas.