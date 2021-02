Despiden a guionista español por polémico rótulo sobre la princesa Leonor

Bernat Barrachina, autor del rótulo que ridiculizaba a la princesa Leonor en el programa de TVE, denominado La hora de La 1, fue destituido de su puesto el último jueves. El guionista español comunicó su cese a través de las redes sociales, con un mensaje en el que volvió a utilizar la ironía, informó el diario El Mundo.

“Me han destituido, como al abuelo de Leonor”, escribió el guionista en su cuenta de Twitter, haciendo alusión a la frase por la que fue apartado de su cargo: “Leonor se va de España, como su abuelo”.

El anuncio está acompañado con un video del rey Juan Carlos en el que menciona su conocida declaración del 2012, con la que pedía perdón tras fracturarse la cadera en un viaje de caza a Botsuana: “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”.

De acuerdo con el medio local, Barrachina no forma parte de la plantilla de TVE, sino que pertenece a la productora Tesseo, compañía con la que la cadena de televisión coproduce el programa La hora de La 1.

Pese a que el guionista no depende jerárquicamente de la administradora única provisional, Rosa María Mateo, su despido se produce un día después de que la directiva señalara en un comunicado la adopción de “medidas inmediatas para que los responsables de esta equivocación sean relevados de sus puestos”.

Según han confirmado fuentes de TVE a El Mundo, la dirección de la corporación envió un requerimiento a la productora Tesseo para que “ponga todos sus medios para evitar que se repitan hechos como los de ayer”.

En tanto, la coalición Unidas Podemos (UP) presentó en el Congreso del país europeo una proposición para que se “devuelva a sus funciones” a los profesionales de TVE que introdujeron el rótulo sobre los estudios de la princesa Leonor y para que se cancelen las sanciones impuestas a las personas que trabajaban en el programa La hora de la 1.

El incidente se registró en el programa de TVE presentado por Mónica López y codirigido con el periodista Lluís Guilera. Hasta el momento ningún responsable de la Corporación de Radio y Televisión Española ha asumido ninguna responsabilidad por el caso.