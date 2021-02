México: especialistas investigan posible variante local del coronavirus

El jueves 4 de febrero, autoridades sanitarias de México informaron que un grupo de científicos analiza muestras de COVID-19 en pacientes del Estado de Jalisco, en Ciudad de México, para determinar si se encuentran ante una nueva mutación del virus.

En rueda de prensa, el jefe de investigación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), Ernesto Ramírez, señaló que recibieron las muestras de cuatro personas infectadas con una variación del nuevo coronavirus .

“Mañana (viernes 5) estaremos haciendo las primeras pruebas (…) y el martes ya tenemos programada la secuenciación del genoma completo”, indicó el especialista.

Investigadores del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes (Ladeer), de la Universidad de Guadalajara, revisaron 700 muestras y detectaron los cuatro casos positivos con una mutación parecida a la E484K del virus SARS-CoV-2, presente en la variante de Brasil y en la de Sudáfrica.

No obstante, Natali Vega, jefa del laboratorio, afirmó que se debe establecer si estas variaciones son indicadores de una nueva variante mexicana o si el virus tuvo afectaciones en los procesos que dan inmunidad a una persona tras el contagio.

“Esta mutación es importante, ya que podría tener una menor afinidad por los anticuerpos neutralizantes. Esto quiere decir que si ya me infecté y generé inmunidad, teóricamente, estaría protegida si vuelvo a estar en contacto con el virus, pero si este cambia, es probable que la inmunidad no me proteja”, declaró.

A la fecha, México registra 1 886 245 casos de contagios. Sin embargo, respecto a la mortalidad, la nación ocupa el cuarto lugar a nivel global con más de 161.000 decesos a causa de la COVID-19.

Con información de Efe

