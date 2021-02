Detienen a joven de 19 años que se hacía pasar por médico en Argentina

Un joven fue detenido en Córdoba, Argentina, por desempeñar el cargo de médico con documentos falsificados. Los registros oficiales de empadronamiento nacional y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) corroboraron que el acusado tiene solo 19 años .

De acuerdo con el medio La Voz, la denuncia contra Ignacio Nicolás Martín fue puesta a fines de diciembre de 2020 por el Consejo de Médicos. Esta institución dio cuenta del caso de usurpación luego de que detectara que e l sospechoso utilizaba la matrícula de otra persona .

Parte de los documentos falsos que presentó Martín para ejercer como médico fue una inscripción en la Afip que data del 2014, es decir, cuando tenía 14 años. Se conoció que el joven también estuvo atendiendo pacientes en el marco de la pandemia por COVID-19 en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Daniel González, de 62 años, aseguró a Infobae haber sido atendido por el falso médico.

“Me hice el test y aparece este chico diciendo que tenía COVID-19. Me dijo que por el diagnóstico me tenía que hacer un seguimiento, pero no volvió más”, declaró.

“En realidad era otro problema, tenía tapadas las arterias”, reveló.

El titular de la Fiscalía en Río Cuarto, Daniel Millares, imputó a Ignacio Nicolás Martín por los cargos de falsificación y uso de documento público, así como ejercicio ilegal del arte de curar y de una profesión.

Su detención se hizo posible el 4 de febrero. Las autoridades decomisaron un maletín médico, un bolso del COE y una cantidad inusual de medicamentos, muchos de los cuales son vendidos solo bajo receta médica. Martín será derivado ante la jurisdicción judicial de Río Cuarto para ser investigado por otros posibles delitos.