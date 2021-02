Bill Gates: “No estamos preparados para la siguiente pandemia”

En una entrevista con el medio alemán Suddeutsche Zeitung, el cofundador de Microsoft, Bill Gates —uno de los personajes más involucrados en la lucha contra el coronavirus—, opinó que el mundo no está presto para afrontar otra pandemia.

“No estamos preparados para la siguiente pandemia”, indicó Gates, quien aspira a que, en dos años, esta situación pueda cambiar y mejoren las áreas de oportunidad de medicamentos, pruebas, vacunas, entre otras. No obstante, en noviembre pasado, había declarado lo contrario. En el primer episodio de un podcast, en alianza con la actriz Rashida Jones, había afirmado que el mundo estaría listo ante una nueva pandemia.

Balance mundial de la pandemia del nuevo coronavirus al 5 de febrero a las 11.00 GMT. Infografía: AFP

“La razón principal por la que tendrá un impacto menos destructivo es que ya tendremos práctica”, aseguró en ese momento. Sin embargo, en esta oportunidad, exhortó a los gobernantes a proteger a sus poblaciones contra probables nuevas enfermedades, y a las personas a aprender de la crisis producida por la COVID-19.

También aseguró que si se quiere detener la próxima contingencia sanitaria, será necesario gastar miles de millones de dólares anualmente.

Si bien en esta ocasión Gates no reveló fechas estimadas, en diálogo con el Financial Times en abril del año pasado, el multimillonario indicó que posiblemente sucedería un brote viral parecido cada dos décadas, o menos, si es que el mundo no se prepara.

En una carta publicada el miércoles pasado, Bill Gates aseveró que el mundo debe preparase para la próxima pandemia como si se tratara de una guerra.

“No podemos permitirnos que nos tomen de nuevo por sorpresa”, escribieron el magnate y su esposa Melinda en un mensaje anual. “La amenaza de la próxima pandemia estará siempre planeando sobre nuestras cabezas, a menos que el mundo tome medidas para prevenirla”, advirtió.

LR PODCAST: escucha el último episodio de Vuelta al Mundo