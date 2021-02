Despierta de un coma de 10 meses sin saber que tuvo coronavirus dos veces

Joseph Flavill, de origen británico, que salió de un coma de 10 meses, no tiene conocimiento de la crisis sanitaria a causa del virus SARS-CoV-2, pese a haber adquirido la enfermedad en dos oportunidades.

Según revela The Guardian, el joven de 19 años fue atropellado por un vehículo mientras transitaba por la localidad Burton Upon Trent, en el condado de Staffordshire (Inglaterra), el 1 de marzo del año pasado, poco antes de que empezara el primer confinamiento en el país.

El paciente ha pasado mucho tiempo en coma después de sufrir una lesión cerebral traumática, pero hace unas semanas recobró la consciencia y está comenzando a recuperarse progresivamente.

En diálogo con el medo británico, la tía del adolescente, Sally Flavill Smith, contó: “Él no sabrá nada sobre la pandemia ya que ha estado durmiendo durante 10 meses. Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero simplemente no sabemos qué sabe”.

“Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar durante el último año, no creo que me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado”, añadió la mujer.

Aunque padece complicaciones, Joseph ha iniciado a mover sus extremidades y se relaciona con sus familiares y amigos a través de parpadeos y sonrisas.

El adolescente contrajo el coronavirus dos veces durante su recuperación del accidente, pero superó la enfermedad en ambas ocasiones.

La madre del joven, Sharon, logró visitar a su hijo cuando cumplió 19 años en diciembre de 2020, sin embargo, tuvo que cumplir con el distanciamiento social y utilizar Equipos de Protección Personal (EPP) todo el tiempo.

“En ese momento, Joseph no estaba tan consciente como ahora, y creo que ella se sintió increíblemente triste porque no estaba segura de que Joseph pudiera siquiera ver quién era ella. Llevaba meses esperando para poder ir a verlo”, manifestó Sharon.