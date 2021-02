Pfizer: ventas de su vacuna alcanzarán los $ 15.000 millones en 2021

El grupo farmacéutico estadounidense Pfizer proyecta que la venta de su vacuna contra el coronavirus, elaborada con la empresa alemana BioNTech, alcanzará los $ 15.000 millones en 2021. De acuerdo a la agencia AFP, el monto incrementaría más si el laboratorio firma nuevos contratos de entrega.

De confirmarse sus proyecciones, la vacuna sería una de las más rentables en la historia de la industria farmacéutica. Asimismo, Pfizer estima obtener beneficios antes de impuestos entre 25% y 30%.

En el cuarto trimestre de 2020, el grupo farmacéutico vendió vacunas por $ 154 millones.

En esa línea, el laboratorio estima un beneficio por acción ajustado de entre US$ 3.10 y US$ 3.20, frente a la horquilla de entre US$ 3 y US$ 3.10 que anunció en enero.

Vacunas en 2021

Para este 2021, Pfizer prevé un número de negocios entre $ 59.400 millones y $ 61.400 millones. De ser así, supondría un incremento entre el 42% y el 47% con respecto al 2020.

Según la compañía, la proyección se basa en el “repunte continuo de la actividad macroeconómica y de la salud a lo largo de 2021, a medida que las poblaciones reciban vacunas contra el covid-19”.

En el cuarto trimestre de 2020, los negocios de Pfizer ascendieron a un 12% hasta US$ 11.700 millones. El alza fue producto de las ventas de tratamientos contra varios tipos de cáncer (+23%) y del conjunto de las vacunas del grupo (+17%).

El laboratorio estadounidense registró una pérdida neta de $ 333 millones en el cuarto trimestre del 2019, pero obtuvo un beneficio neto de $ 534 millones en el mismo periodo.