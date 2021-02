Expertos proyectan que segunda ola será peor que la primera en Chile

Chile es uno de los pocos países de América del Sur que ha comenzado una campaña de vacunación masiva contra la COVID-19. Sin embargo, especialistas locales estiman que en febrero la segunda ola será peor que la primera y que el sistema hospitalario colapse.

El Subdepartamento de Investigación de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros hizo un estudio que se titula: “Chile en Pandemia: Análisis para enfrentar una posible catástrofe en el otoño-invierno 2021”.

“Si no se cambia la estrategia, tendremos una catástrofe sanitaria con 40.000 contagiados en unos meses más”, concluyen los que intervienen en el estudio que analiza la experiencia europea en la llamada “segunda ola o rebrote”, junto con las políticas de gestión contra la pandemia en Chile, reseñó Bio Bio.

José Luis Espinoza, presidente de la organización, ratificó lo anterior y agregó que no se logrará el control de la pandemia si no se toman las medidas adecuadas pese a que ya ha iniciado un proceso de vacunación.

Por su parte, Mauricio Canals, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, explicó que el verdadero problema no está solo en la rápida transmisión del virus. Detalló que la gravedad también se ve reflejada en la carga de infectados, que es mayor a 20 por 100.000 habitantes.

El argumento de Canals sugiere que hay una cantidad considerable de pacientes activos y, por ende, mayor ocupación de camas UCI. Esto puede ocasionar una posible saturación del sistema de salud.

No obstante, el experto no descarta que haya una estabilización en las cifras de hospitalización y ocupación en UCI, pero no hay seguridad.

El gremio de enfermeras y enfermeros propone a las municipalidades identificar y aislar a la población, y que se pueda controlar el tránsito. Además, recomiendan mejorar el tema del aislamiento, el cierre de las fronteras o control a cada persona que ingrese al país.

