Cámara de Representantes de los EE. UU. pide condena para Trump

Los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presentaron su caso para condenar al expresidente Donald Trump por incitar a los disturbios en el Capitolio el pasado 6 de enero.

“En una grave traición a su juramento, el expresidente Trump incitó a una turba violenta a atacar el Capitolio de Estados Unidos e impidió que el Congreso confirmara a Joe Biden como el ganador de las elecciones de noviembre”, escribieron los legisladores, encabezados por el congresista Jamie Raskin.

“Si provocar un motín insurreccional contra una sesión conjunta del Congreso después de perder una elección no es un delito imputable, es difícil imaginar cuál sería”, afirma el escrito.

“Si esto no se condena, los futuros líderes se animarían a intentar retener el poder por todos y cada uno de los medios, y sugeriría que no hay una línea que un presidente no pueda cruzar”, apunta.

El 13 de enero, Donald Trump fue acusado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por segunda vez, en un juicio político, luego de ser absuelto de otro el pasado febrero de 2020.

El mandato de Trump terminó el 20 de enero de este año, antes del comienzo del juicio en el Senado, lo que llevó a los legisladores republicanos a argumentar que es inconstitucional someter a un proceso de destitución a un presidente después de que haya dejado el cargo.

Es un argumento que se espera que hagan los abogados de Trump en su defensa, pero los demócratas ya rechazaron ese razonamiento rotundamente.