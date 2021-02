Tailandia legaliza el aborto aunque mantiene otras restricciones

Con 166 votos a favor y siete en contra, los legisladores en el Senado de Tailandia aprobaron la modificación de una ley que permite que las mujeres puedan interrumpir su embarazo hasta la semana 12 de gestación.

Sin embargo, después de este periodo de tiempo, el aborto solo está permitido en casos de violación, riesgos para la salud o vida de la mujer y malformación del feto. Si no aplica ninguna de estas excepciones, la persona puede ser sancionada con multas o seis meses de cárcel.

Por eso, muchas asociaciones no están de acuerdo con esta norma: “Para nosotras, esta ley no es un avance real”, declaró al New York Times Matcha Phorn-in, directora ejecutiva de Sangsan Anakot Yawachon, una organización en Tailandia que defiende los derechos de las mujeres.

Otras funcionarias también han alzado su voz de protesta, ya que —según indican— no se respeta su voluntad: “ La ley continuará negando a muchas mujeres embarazadas el derecho a tomar sus propias decisiones sobre la continuación del embarazo ”, escribió la directora interina de derechos de la mujer en Humans Right Watch en un artículo publicado en el sitio web de la organización.

Como se recuerda, esta enmienda se realizó porque el Tribunal Constitucional, el órgano judicial supremo del país, estableció que se debía hacer un cambio en la ley que penalizaba el aborto, porque era inconstitucional y le dio al Gobierno el plazo de 360 días para hacer la modificación.

Tailandia es un territorio donde impera una cultura dominada por budistas, por lo que es conservadora en varios aspectos. Sin embargo, también tiene políticas progresistas que reconocen importantes derechos en cuestiones de género y comunidad LGTBIQ+.