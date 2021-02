Nicolás Maduro aseguró que Jair Bolsonaro le tiene miedo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, le tenía miedo porque nunca aceptaría una reunión entre sus gobiernos.

“Yo creo que él nunca aceptaría reunirse conmigo porque me tiene miedo , no quisiera verme a los ojos, de verdad”, dijo en una entrevista con el medio brasileño Opera Mundi y transmitida también por el canal estatal venezolano VTV.

El mandatario indicó que “si algún día” ocurriera “el milagro” de que se concrete un encuentro con Bolsonaro, “le extendería” su mano y le diría: “Tenemos que entendernos”. “Mientras él sea presidente de Brasil y yo presidente de Venezuela, tenemos que tener la capacidad de Estado, porque somos jefes de Estado, de oírnos, hablarnos, cooperar”, sostuvo.

Destacó que, si ambos mantuvieran una relación diplomática estable, la situación en la Amazonía, golpeada por la COVID-19, sería distinta.

“Si Jair Bolsonaro hubiera agarrado un teléfono y me hubiera llamado y me hubiera dicho: ‘Maduro, necesito oxígeno’. Y con tiempo yo lo hubiera buscado y no hubiera habido esa emergencia. Muchas cosas las resolveríamos con una llamada telefónica”, indicó.

Maduro, además, criticó a Bolsonaro por ser “agresivo contra la prensa, contra el pueblo” y “amenazante”.

La administración del presidente de Brasil es un crítico del Gobierno de Nicolás Maduro, a quien tilda como dictador y reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

El último 19 de enero, Maduro donó 14.000 bombonas individuales de oxígeno tras el colapso hospitalario en Manaos, ciudad de la Amazonía.