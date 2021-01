Inculpan a docente británica que abusó de alumno tras acosarlo por Snapchat

Kandice Barber, una profesora británica de 35 años, fue declarada culpable de la violación sexual contra su alumno, un menor de 15 años. Según un informe de la BBC publicado el jueves 28 de enero, ella venía acosando a la víctima a través de Snapchat.

Los sucesos se remontan a 2018 en el condado de Buckinghamshire (Inglaterra, Reino Unido), donde Barber conoció al alumno en un evento deportivo y le pidió su teléfono para poder guardar su usuario de Snapchat.

Precisamente una de las fotos enviadas por la docente terminó por delatarla. La imagen rápidamente se difundió en la escuela Princes Risborough, hasta llegar a los ojos del director, quien la despidió y presentó una denuncia contra ella. Para entonces, Kandice Barber ya había abusado sexualmente del menor de acuerdo con la Fiscalía. Fue detenida el 12 de marzo del 2019.

Barber ―casada y con hijos en edad escolar— no se mostró arrepentida mientras le leían el veredicto, luego de que el jurado se tomara 10 horas y 39 minutos de deliberación. La única razón por la que la dejaron irse a casa y el juez no dictó sentencia, fue porque su abogada, Nadia Chbatt, no se encontraba presente debido a otro compromiso.

La docente fue liberada bajo fianza y volverá a comparecer en el Tribunal de la Corona de Aylesbury esta semana. El juez precisó que si no se presenta ante el tribunal por voluntad propia sería llevada a la fuerza por la Policía. En ese sentido, se conoció que podría enfrentar una condena de hasta cinco años de prisión.

Se trata del segundo juicio de Kandice Barber, quien ya había sido enjuiciada por el envío de fotos y condenada por hacer que un menor viera un acto sexual “mientras se encontraba en una posición de confianza y relación de poder”.